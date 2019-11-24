Ворота без забора установили перед поликлиникой в Череповце

Перед помещением ж/д поликлиники в Череповце установили ворота, а забора вокруг нет. Каждое утро ответственный сторож открывает их, а ночью запирает на ключ.

В вологодском отделении Северной железной дороги рассказали, что забор уже готов, но его установка не согласована. Она будет произведена позже, а пока сторож продолжит управлять одинокими воротами.

При этом в социальных сетях горожане уже успели придумать несколько объяснений такому инженерному решению. Одни считают, что территория вокруг ворот заминирована, а другим ближе мистическая версия с невидимым ограждением.