Виктору Томенко доложили о мерах ликвидации ЧС в Яровом

Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко на аппаратном совещании рассказал о том, что все социальные объекты в Яровом работают, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Из помещений, в которых температура воздуха ниже 18 градусов, детей в детских садах и школах переместили в более теплые классы.

Министр промышленности и энергетики региона Александр Климин сообщил, что 24 ноября растоплен и подключен к теплоснабжению котел № 9. Температура в теплоносителях составляет 87 градусов на подаче и 60 – на возврате. К вечеру в домах и на социальных объектах должно потеплеть.

Первые 10 вагонов качественного и сухого угля пришли днем 24 ноября. Еще 20 вагонов находятся в Славгороде, 32 – под загрузкой в Кузбассе, 30 вагонов готовятся к загрузке.

Напомним, что в Яровом работает оперативная группа по ликвидации ЧС под руководством зампредседателя правительства края Игоря Степаненко. Управление проблемной ТЭЦ передано МУП "ЯТЭК".