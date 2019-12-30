Мы помним – значит, вы живы. В Сети появился ролик, посвященный подвигу 6-й роты

В Сети появился видеоролик, посвященный памяти десантников 6-й роты. Это трогательная история одной из семей, потерявшей в бою в Чечне сына, мужа и отца. По сюжету ролика, за новогодним столом собралась семья одного из погибших солдат. Сначала за столом находится счастливая семья. А после — оказывается одно пустое место. И счастья в семье больше нет.
Через этот обобщенный образ многие узнают себя и свои семьи. Потому что жива еще память о героях Великой Отечественной и о воинах, которые погибли в современных слокальных войнах. В этом смысле появление этого ролика в преддверии 2020 года весьма символично. Страна готовится отмечать 75-ю годовщину Великой Победы и 20-летие подвига шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка в Чеченской войне.
И эта перекличка через время между дедами, победившими фашизм, и их внуками-правнуками видна в подвигах десантников 6-й роты.
Напомним, 1 марта 2000 года 90 бойцов шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка вступили в неравный бой с боевиками. 84 человека погибли. Среди них был и наш земляк, бийчанин Сергей Медведев, получивший звание Героя России.
Тяжелое ранение не выбило Медведева из строя, он продолжал вести бой. А когда силы были уже на исходе, он поднялся во весь рост и с автоматом в руках один пошел против боевиков. Он продолжал стрелять до тех пор, пока его не остановил поток пуль. Герой России, посмертно.
Осенью 2019 года в Барнауле в сквере на улице Малахова открылась Аллея Героев. Она посвящена подвигу погибших воинов шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. (В ролике девочка бежит именно по этой аллее к гранитному памятному знаку, чтобы положить букет белых цветов).
Справка: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества" в партнерстве с Союзом журналистов Алтайского края, Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края объявил Конкурс журналистских работ "Подвиг десантников 6-й роты".
Участники-авторы могут прислать не более трех работ, заявки принимаются до 20 февраля 2020 года. Итоги планируется подвести в марте 2020 года.
К участию в конкурсе принимают материалы, обязательно опубликованные, вышедшие в эфир в период с октября 2019 года до 20 февраля 2020 года.
Работы и заявки нужно отправить по адресу shamanovfund@gmail.com с пометкой "На конкурс".
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