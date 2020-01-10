Никто не считал погибших. Депутат сравнил пожары в Австралии и Сибири

Депутат Заксобрания Красноярского края Иван Серебряков на фоне борьбы с лесными пожарами в Австралии обратил внимание, что масштаб бедствия летом 2019 года в Сибири был приблизительно таким же. Его слова приводит издание "Красноярские новости".
"Стихия нанесла огромный урон природе, животному миру – на репортажи об этом невозможно смотреть без содрогания и слез, – заявил Серебряков. – И посмотрите, какая пропасть в мировоззрении там, за границей, и у нас. В Австралии, да и вообще в мире ни у кого не повернулся язык сказать, что тушить лес с коалами экономически невыгодно, нецелесообразно".
Он уточнил, что численность погибших при пожарах в Красноярском крае животных никто из чиновников даже не подсчитывал. Более того, масштабное тушение лесов, где массово гибли животные, оттягивали до тех пор, пока люди не начали организовывать акции протеста.
"И пока люди не вышли на улицы, пока не начались многотысячные митинги, было впечатление, что власти нет ни до кого дела, – констатировал народный избранник. – Уничтожен не только лес, вместе с миллионами гектаров тайги погибли животные – а это, как и в Австралии, миллионы живых существ, в том числе краснокнижных".
Он призвал власти относиться серьезнее к экологическим проблемам.
Напомним, сибирские леса горели летом 2019 года. Сильнее всего пострадали от стихии Иркутская область, Красноярский край, Хакасия и Якутия. Площадь горения достигала до 2 млн гектаров.
Из-за дыма от пожаров в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях в связи с загрязнением воздуха объявляли режим "черного неба". Сотни тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС.
Видеообращения по поводу пожаров в Сибири к федеральным властям записали многие знаменитости. В их числе рэпер Баста и спортсмен Иван Чишкала. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих сложившейся лесопожарной ситуации.
В более резкой форме высказался новосибирский тележурналист Николай Сальников. Он опубликовал видеоролик, в котором усомнился в здравом рассудке людей, принявших решение не тушить красноярские и иркутские лесные пожары, так как это экономически невыгодно.
В Новосибирске и Барнауле прошли одиночные пикеты. Население выражало недовольство дымкой и запахом гари, требуя объявить режим ЧС.
В результате режим ЧС объявили и по указанию президента Владимира Путина привлекли к борьбе с огнем силы и средства Минобороны.
Комментарии
Вот уж с кого не нужно брать пример, так это с австралийцев, у которых за полгода спокойно выгорело всё ранее зеленое восточное побережье.
Если Вы не знакомы с природой Австралии, то нечего глупости писать!
Там деревья практически все состоят из эфирных масел, которые очень сложно потушить, а если была перед этим засуха пару лет, то выгоревшая трава вспыхивает как порох и поджигает все вокруг, огонь молниеносно летит "со скоростью света". Такие пожары может потушить только дождь. У них раз в несколько десятилетий горят пастбища и насаждения. Потом идет восстановление.
И тем не менее в Австралии сгорело все. Там не так много лесов как в России и удивляет, что до сих правительство не ушло в отставку.
Вот так аборигены и узнали, что жареное мясо вкусней сырого.
Кстати, это и Кука касается.
10.01.2020 21:46
гость
А хвойные по-вашему из чего состоят? Из говна и палок?
Те же самые эфирные масла и так же сложно потушить.