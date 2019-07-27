Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимами Баста, Ноггано и Nintendo, обратился к федеральным властям с призывом спасти людей от гари, а леса – от пожаров.

"В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса, — заявил Баста. — Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью".

Он призвал своих подписчиков не оставлять сложившуюся ситуацию без внимание, и активно распространять видеообращение, опубликованное в его Instagram, с помощью репостов.

Ранее видеообращение записал новосибирский тележурналист Николай Сальников. На фоне задымленного города он в резкой форме потребовал от Москвы приступить к тушению пожаров.