Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал очередной злободневный стих. На этот раз он касался решения властей не тушить почти 1,5 гектара леса в труднодоступной местности.
"Вся Россия пламенем объята:
Выборы, леса — везде пожар!
Всё не так, как водится ребята,
Не тушить, чтобы опять сажать?
У начальства методы, как лица
Старые, но в ботоксе ожИли.
Пусть горит, А ЧЁ? как говорится.
Волю божию на всё, (цензура), положили".
Ранее видеообращение к федеральным властям записал другой музыкант – Баста. Он призвал людей максимально распространять ролик, чтобы как можно больше людей узнали, как задыхаются сибиряки.
Незадолго до этого в значительно более резкой форме высказался новосибирский тележурналист Николай Сальников. Он опубликовал видеоролик, в котором усомнился в здравом рассудке людей, которые приняли решение не тушить красноярские и иркутские лесные пожары, так как это экономически не выгодно.
В Новосибирске и Барнауле прошли одиночные пикеты. Население выражает недовольство дымкой и запахом гари, требуя объявить режим ЧС.
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