Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал очередной злободневный стих. На этот раз он касался решения властей не тушить почти 1,5 гектара леса в труднодоступной местности.

"Вся Россия пламенем объята:

Выборы, леса — везде пожар!

Всё не так, как водится ребята,

Не тушить, чтобы опять сажать?

У начальства методы, как лица

Старые, но в ботоксе ожИли.

Пусть горит, А ЧЁ? как говорится.

Волю божию на всё, (цензура), положили".

Ранее видеообращение к федеральным властям записал другой музыкант – Баста. Он призвал людей максимально распространять ролик, чтобы как можно больше людей узнали, как задыхаются сибиряки.

Незадолго до этого в значительно более резкой форме высказался новосибирский тележурналист Николай Сальников. Он опубликовал видеоролик, в котором усомнился в здравом рассудке людей, которые приняли решение не тушить красноярские и иркутские лесные пожары, так как это экономически не выгодно.

В Новосибирске и Барнауле прошли одиночные пикеты. Население выражает недовольство дымкой и запахом гари, требуя объявить режим ЧС.