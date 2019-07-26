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Новости

Полпред президента назвал условия введения режима ЧС в Сибири

, ИА "Амител"
Сергей Меняйло прокомментировал экологическую ситуацию в СФО
Сергей Меняйло / Фото: Евгения Савина / Amic.ru

Сергей Меняйло / Фото: Евгения Савина / Amic.ru

Режим ЧС в Сибири из-за загрязнения воздуха введут только в том случае, если будет превышена предельно допустимая концентрация опасных веществ в атмосфере, сообщил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее обеспокоенные ситуацией с лесными пожарами россияне опубликовали петицию, в которой потребовали введения режима чрезвычайной ситуации. По данным на 26 июля ее подписали свыше 100 тысяч человек.

Меняйло заверил журналистов, что замеры воздуха производятся ежедневно, и ни один из них не дал причины для такого решения.

"Превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зарегистрировано, – заявил полпред президента. – Это данные 175 лабораторий".

Он уточнил, что эксперты прогнозируют улучшение экологической обстановки в течение двух суток.

Лесные пожары в Красноярском крае, по последним данным, раскинулись на площади 846 тысяч гектаров. Сейчас их никто не тушит из-за труднодоступности и необходимости больших финансовых затрат на борьбу с огнем в этих местах, а также из-за малой ценности деревьев.

В связи с загрязнением воздуха от пожара введен режим "черного неба" в трех регионах Сибири: Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.07.2019 10:53
krash

вроде 2млн писали, уже 846? Че там поди уже гореть нечему, через 2 суток догорит весь лес?

0  0
26.07.2019 11:01
- гость -

"Сейчас их никто не тушит из-за ... малой ценности деревьев."

Все измеряется только деньгами.
А фауна для олигархов вообще ценности не имеет.

0  0
26.07.2019 11:05
- гость -

Малой
ценности
деревьев
Действительно, кому деревья вообще нужны, бред какой-то

0  0
26.07.2019 11:07
АБОРИГЕН

Казённая отговорка, не более того.

0  0
26.07.2019 11:20
- гость -

"Превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зарегистрировано, – заявил полпред президента. – Это данные 175 лабораторий".

Ну пусть сюда приедет и подышит этим "допустимым" воздухом!

0  0
26.07.2019 11:23
владимир

"Он уточнил, что эксперты прогнозируют улучшение экологической обстановки в течение двух суток."

КАКИЕ ДВОЕ СУТОК? УЖЕ НЕДЕЛЯ ПРОШЛА И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДНО И ТОЖЕ. ЭТО ПРОГНОЗ А НЕ ФАКТ, ЧТО ПОГОДА ПОМЕНЯЕТСЯ!!!!! ВЫ ЧЕ ТАМ ВООБЩЕ СТРАХ ПОТЕРЯЛИ???? ВЫ ЧТО СДЕЛАЛИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ, СИДИТЕ ЖДЕТЕ???? ОТЧИТАЙТЕСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ, РАЗ ЛЮДИ ВОЗМУЩЕНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
26.07.2019 11:25
- гость -

Сережа очнись ты бредишь

0  0
26.07.2019 11:26
- гость -

Превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зарегистрировано,

Акромя оксида углерода никакой гадости в воздухе нет? что то не похоже на правду

0  0
26.07.2019 11:28
- гость -

на всякие не нужные олимпиады и чемпионаты деньги у них есть а пожар погасить нет денег - за Державу обидно куда мы катимся.... ЭТО экология что нашим детям достанется горелое поле????

0  0
26.07.2019 11:29
- гость -

или лаборатории "записные" либо нормы ПДК в топку.

0  0
26.07.2019 11:34
- гость -

Это какая то драма в которой нет ответственных. Был цикл "Счастливые люди", вот для них это наверное смерть. Если мы тут терпим смог, то там они сгорают в прямом смысле, да, там небольшие населенные пункты но они то есть и их не мало. Наверное надеются что кто то придет и поможет потушить....А тут через несколько дней официально сказали, нет резона тушить дорого. Зашибись!

0  0
26.07.2019 11:39
- гость -

Хе-хе.... "Новосибирск окутан плотным смогом уже четвертый день, в воздухе отчетливо чувствуется запах гари. 25 июля независимая сеть станция мониторинга состояния окружающей среды CitiAir зафиксировала опасный уровень загрязнения воздуха. Содержание опасных примесей оценивается в 8 из 10 возможных баллов. Между тем областное управление Роспотребнадзора сообщает: по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено."

0  0
26.07.2019 11:47
- гость -

В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно...

0  0
26.07.2019 11:47
- гость -

Ждем нового олигарха после пожаров

0  0
26.07.2019 11:48
- гость -

Нафиг вообще нужна должность, которую этот чел занимает? Объясните мне, пожалуйста, ну не могу понять. Одни расходы. Эффективность-то его работы как и в чем измеряется?

0  0
26.07.2019 11:54
Горожанин

Так приезжай с нами тут живи вместе с Вовой и дышите этим дымом

0  0
26.07.2019 11:59
- гость -

Выборов лишили, пенсии отобрали, десятки миллионов живут за чертой бедности, СОЛНЦА отобрали (в июле!!!), а рейтинг растет и делать ничего не надо - само рассосется!!! Что еще нужно сделать, чтобы население очнулось?!

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