Режим ЧС в Сибири из-за загрязнения воздуха введут только в том случае, если будет превышена предельно допустимая концентрация опасных веществ в атмосфере, сообщил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее обеспокоенные ситуацией с лесными пожарами россияне опубликовали петицию, в которой потребовали введения режима чрезвычайной ситуации. По данным на 26 июля ее подписали свыше 100 тысяч человек.

Меняйло заверил журналистов, что замеры воздуха производятся ежедневно, и ни один из них не дал причины для такого решения.

"Превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зарегистрировано, – заявил полпред президента. – Это данные 175 лабораторий".

Он уточнил, что эксперты прогнозируют улучшение экологической обстановки в течение двух суток.

Лесные пожары в Красноярском крае, по последним данным, раскинулись на площади 846 тысяч гектаров. Сейчас их никто не тушит из-за труднодоступности и необходимости больших финансовых затрат на борьбу с огнем в этих местах, а также из-за малой ценности деревьев.

В связи с загрязнением воздуха от пожара введен режим "черного неба" в трех регионах Сибири: Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.