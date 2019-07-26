Режим ЧС в Сибири из-за загрязнения воздуха введут только в том случае, если будет превышена предельно допустимая концентрация опасных веществ в атмосфере, сообщил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Ранее обеспокоенные ситуацией с лесными пожарами россияне опубликовали петицию, в которой потребовали введения режима чрезвычайной ситуации. По данным на 26 июля ее подписали свыше 100 тысяч человек.
Меняйло заверил журналистов, что замеры воздуха производятся ежедневно, и ни один из них не дал причины для такого решения.
"Превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зарегистрировано, – заявил полпред президента. – Это данные 175 лабораторий".
Он уточнил, что эксперты прогнозируют улучшение экологической обстановки в течение двух суток.
Лесные пожары в Красноярском крае, по последним данным, раскинулись на площади 846 тысяч гектаров. Сейчас их никто не тушит из-за труднодоступности и необходимости больших финансовых затрат на борьбу с огнем в этих местах, а также из-за малой ценности деревьев.
В связи с загрязнением воздуха от пожара введен режим "черного неба" в трех регионах Сибири: Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.
Комментарии
вроде 2млн писали, уже 846? Че там поди уже гореть нечему, через 2 суток догорит весь лес?
"Сейчас их никто не тушит из-за ... малой ценности деревьев."
Все измеряется только деньгами.
А фауна для олигархов вообще ценности не имеет.
Малой
ценности
деревьев
Действительно, кому деревья вообще нужны, бред какой-то
Казённая отговорка, не более того.
"Превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зарегистрировано, – заявил полпред президента. – Это данные 175 лабораторий".
Ну пусть сюда приедет и подышит этим "допустимым" воздухом!
"Он уточнил, что эксперты прогнозируют улучшение экологической обстановки в течение двух суток."
КАКИЕ ДВОЕ СУТОК? УЖЕ НЕДЕЛЯ ПРОШЛА И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДНО И ТОЖЕ. ЭТО ПРОГНОЗ А НЕ ФАКТ, ЧТО ПОГОДА ПОМЕНЯЕТСЯ!!!!! ВЫ ЧЕ ТАМ ВООБЩЕ СТРАХ ПОТЕРЯЛИ???? ВЫ ЧТО СДЕЛАЛИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ, СИДИТЕ ЖДЕТЕ???? ОТЧИТАЙТЕСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ, РАЗ ЛЮДИ ВОЗМУЩЕНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сережа очнись ты бредишь
Превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зарегистрировано,
Акромя оксида углерода никакой гадости в воздухе нет? что то не похоже на правду
на всякие не нужные олимпиады и чемпионаты деньги у них есть а пожар погасить нет денег - за Державу обидно куда мы катимся.... ЭТО экология что нашим детям достанется горелое поле????
или лаборатории "записные" либо нормы ПДК в топку.
Это какая то драма в которой нет ответственных. Был цикл "Счастливые люди", вот для них это наверное смерть. Если мы тут терпим смог, то там они сгорают в прямом смысле, да, там небольшие населенные пункты но они то есть и их не мало. Наверное надеются что кто то придет и поможет потушить....А тут через несколько дней официально сказали, нет резона тушить дорого. Зашибись!
Хе-хе.... "Новосибирск окутан плотным смогом уже четвертый день, в воздухе отчетливо чувствуется запах гари. 25 июля независимая сеть станция мониторинга состояния окружающей среды CitiAir зафиксировала опасный уровень загрязнения воздуха. Содержание опасных примесей оценивается в 8 из 10 возможных баллов. Между тем областное управление Роспотребнадзора сообщает: по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено."
В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно...
Ждем нового олигарха после пожаров
Нафиг вообще нужна должность, которую этот чел занимает? Объясните мне, пожалуйста, ну не могу понять. Одни расходы. Эффективность-то его работы как и в чем измеряется?
Так приезжай с нами тут живи вместе с Вовой и дышите этим дымом
Выборов лишили, пенсии отобрали, десятки миллионов живут за чертой бедности, СОЛНЦА отобрали (в июле!!!), а рейтинг растет и делать ничего не надо - само рассосется!!! Что еще нужно сделать, чтобы население очнулось?!