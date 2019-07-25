Региональный Гидрометцентр продлил режим "черного неба" на территории Алтайского края еще на сутки – до 15:00 26 июля.

Согласно сведениям специалистов, это связано с неблагоприятными метеоусловиями, которые способствуют рассеиванию опасных примесей в воздухе. Это означает, что региональным предприятиям следует сократить вредные выбросы.

Ранее начальник красноярских синоптиков обвинил своих коллег из Барнаула и Кемерова в том, что они незаконно объявляют НМУ первой степени опасности.

Жалобы на запах гари и дымку фиксируются как в Барнауле, так и в других городах Сибири уже несколько недель. Виной тому масштабные лесные пожары в Красноярском крае – дым простирается на сотни километров, отравляя воздух в сибирских регионах.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю заверяет, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, а здоровью граждан ничего не угрожает.