Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала в своем Instagram заявил, что ему "стыдно и грустно" из-за позиции властей по поводу "экономически невыгодного" тушения пожаров в Сибири.

Спортсмен напомнил, что полгода назад в том же Красноярске на проведение зимней Универсиады было потрачено 75 млрд рублей, и тогда никто не рассуждал, выгодно это или нет.

"А сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса, масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма, – написал футболист. – Самое страшное то, что эти пожары никто не собирается тушить".

Ранее сразу несколько известных персон призвали федеральных чиновников ввести режим ЧС и потушить свыше миллиона гектаров лесных пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области.

Так, видеообращение по этому поводу записал рэпер Баста. Незадолго до него в резкой форме потребовал спасти лес и задыхающихся от дыма людей новосибирский тележурналист Николай Сальников. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сложившейся лесопожарной ситуации посвятил стих.

Стоит отметить, что режим ЧС на территории трех регионов Сибири все-таки ввели. Однако о начале тушения "неценных" лесов пока еще никто не отчитывался.