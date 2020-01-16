Борьба с бедностью по-сибирски: мэр и губернатор летят эконом-классом

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором запечатлены мэр Абакана Алексей Лемин и глава Хакасии Валентин Коновалов, которые возвращаются из Москвы домой в салоне эконом-класса. Ранее чиновники посетили церемонию послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, которая состоялась накануне, 15 января.

Как уже сообщал amic.ru, в своем послании президент затронул важнейшие темы на ближайшее время. Это поддержка семей, борьба с бедностью, развитие образования, изменение Конституции и другие.

Спустя несколько часов после выступления Путина российское правительство в полном составе ушло в отставку.