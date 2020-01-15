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О детях, бедности и Конституции. Главное из послания Путина Федеральному Собранию

, ИА "Амител"

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в 2020 году удивило, а кого-то и обрадовало. Amic.ru собрал самые главные тезисы выступления главы государства.

О демографии и борьбе с бедностью

Число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны – это мало. Примерно столько же, 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны.

Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов, уверен президент. Он поставил задачу в 2024 году коэффициент рождаемости повысить до 1,7.

Президент отметил, что мешает улучшению демографической ситуации такая острейшая проблема, как низкие доходы семей с детьми. Чтобы исправить положение Путин предложил:

- с января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх.

- с января 2020 года предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Сумма выплаты на первом этапе составит половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи. Впоследствии может вырасти до 11 тысяч на ребёнка в месяц.

- с января 2020 года в России выплачивать материнский капитал при рождении первенца. При рождении второго ребенка семья получит право на получение еще 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

Об образовании

Кроме того, при рождении третьего ребёнка государство будет "гасить" за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита.

- Все учащиеся с 1 по 4 класс должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. "Все дети должны себя чувствовать в равных условиях", — заявил Путин. В школах, технически готовых, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальные должны перейти на новый режим питания не позднее 1 сентября 2023 года.

- Все школы России к 2021 году должны получить высокоскоростной интернет, чтобы приступить к цифровой трансформации отечественной школы.

- С 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета. При этом все действующие региональные выплаты за классное руководство будут сохранены.

- Каждый год добавлять число бюджетных мест в вузах. Приоритет — на регионы. В медвузах будут увеличены квоты (до 70-75% мест) на целевое обучение: специалисты должны будут ехать работать в регионы, где в них нуждаются.

О продолжительности жизни

В 2019 году впервые в истории продолжительность жизни в России превысила 73 года. Это на восемь лет больше, чем в 2000 году. А уровень младенческой смертности достиг исторического минимума.

По мнению Путина, это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни. Причем значимый вклад, по его словам, принадлежит всей системе здравоохранения, а также охране материнства и детства, материнского и детского здоровья.

О лекарствах

Президент потребовал не допускать никаких перебоев с поставками жизненно необходимых лекарств.

- Ввести в 2020 году единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе.

- Разработать механизм, который позволит официально и централизованно ввозить в Россию специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. "Это делается для того, чтобы родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать", — подчеркнул глава государства.

Об экологии

Путин поставил задачу отработать и внедрить систему экологического мониторинга качества воздуха, воды и почвы по всей стране.

- Кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрить раздельный сбор мусора и уже с 2021 года переходить на экономику замкнутого цикла. А также заявил, что производители товаров в упаковке должны нести и расходы по её утилизации.

Защитить историю

- В России будет крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для граждан страны, и для всего мира. "Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям", — сказал Путин.

Об изменении Конституции

В новой Конституции, по словам Владимира Путина, необходимости нет. Но в действующую нужно внести ряд правок. По мнению президента необходимо:

- дать Госдуме право утверждать премьер-министра и состав правительства.

- запретить двойное гражданство для чиновников, занимающих ключевые государственные должности.

- парламент по представлению главы правительства должен утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров. Глава государства, утверждающий сейчас состав правительства, при этом не будет иметь права отклонить кандидатуры, утвержденные парламентом.

- Кандидаты в президенты должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

- убрать из Конституции слово "подряд" в положении о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента России два раза.

- В Конституции следует закрепить необходимость регулярной индексации пенсий и норму о том, что МРОТ в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

При этом Владимир Путин считает необходимым провести всенародное голосование о внесении всех этих поправок в Конституцию.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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