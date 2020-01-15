Медведев объявил об отставке правительства РФ

Правительство России в полном составе уходит в отставку, объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время встречи президента Владимира Путина с кабмином, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение председатель правительства объяснил предложенными российским лидером изменениями в конституцию.

"Эти изменения <…> внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", – заявил Медведев. – В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях".

Он уточнил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Путин отставку принял и попросил кабинет министров исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Напомним, в число необходимых изменений в Конституцию Владимир Путин включил право Госдумы утверждать премьер-министра и состав правительства, в том числе всех вице-премьеров и федеральных министров.