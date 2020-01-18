Движение для всех видов транспорта открыли на нескольких трассах в Алтайском крае

В Минтрансе состоялось совещание с начальниками краевых ДСУ, в ходе которого они доложили о состоянии краевых трасс.

На данный момент на федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, а также на краевых Юдиха- Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (в границах Баевского, Суетского, Славгородского районов), Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава (от границы Благовещенского района до с. Нижнечуманка Баевского района), Троицкое – Целинное, Рубцовск - Угловское - Михайловское, от Рубцовска до с. Угловское движение открыто для всех видов транспорта. Трасса Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай открыта только для легкового транспорта.

Закрытым остается движение по трассам:

Поспелиха - Курья - Третьяково — граница Республики Казахстан;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Алейск — Чарышское;

Алейск – Петропавловское – Смоленское;

А-322 — Горняк — Староалейское;

Алексеевка — Березовка — Солонешное, от с. Соловьиха Петропавловского района до с. Солонешное;

Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, до с. Солонешное;

Быстрый исток — Усть-Ануй — Ануйское;

Бийск-Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.