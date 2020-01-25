В Кремле прокомментировали информацию об отставке помощника Путина

Указа об отставке помощника президента Владислава Суркова пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интферакс".

Как отметил Песков, политика России на украинском направлении никак не менялась. "Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения", — заключил представитель Кремля.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил, что Сурков ушел в отставку. Причиной тому политолог назвал смену курса российской политики на украинском направлении. Чем займется Сурков в дальнейшем, будет ясно через месяц, утверждает Чеснаков.