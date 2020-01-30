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Алтайские медики рассказали, почему не стоит паниковать из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Минздрав заявил о готовности региона в случае вспышки коронавируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако федеральные эксперты не исключают, что новый штамм может попасть в нашу страну уже в феврале 2020 года. Специалисты регионального Минздрава рассказали, что Алтайский край готов противодействовать распространению опасной инфекции и объяснили, почему не стоит паниковать по поводу вспышки коронавируса.

Без паники

За последнее десять лет в мире было две вспышки коронавируса – в 2002 и 2012-м. Тогда, как и сейчас в Китае, было тысячи заразившихся и не обошлось без летальных случаев. Однако за счет санитарно-профилактических мер эти вспышки удалось локализовать. 

Появление новых вирусов – это явление ожидаемое, поэтому паники вызывать не должно, говорит главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. В данном случае возбудитель, который циркулировал в популяции животных (летучих мышей и змей), преодолел межвидовый барьер и "прицепился" к человеку. Неудивительно также, что новый штамм вируса появился в Юго-Восточной Азии – там оптимальные природно-климатические условия и возможен длительный тесный контакт животных и людей.

Как отметил Шевченко, в сложившейся ситуации ничего сверхъестественного не произошло. Поскольку это новый вариант вируса, то у человека попросту нет иммунитета, а у врачей пока нет противовирусного препарата прямого действия, хотя специалисты над этим уже работают.

Нужен длительный контакт

Инкубационный период при коронавирусе – 14 дней, а механизм передачи – воздушно-капельный. "Однако это не тот вариант вируса, который может преодолевать большие расстояния и за короткий промежуток времени инфицировать большое количество людей, находящихся в одном здании или в одной комнате. Для передачи этого возбудителя требуется все-таки длительный тесный контакт", – пояснил Валерий Шевченко.

Поэтому способ передачи коронавируса через предметы, например, посылки, сомнителен, говорит врач-эпидемиолог Ирина Переладова. "Пока придет посылка, проходит довольно большой период времени. Маловероятно, что вирус, который передается воздушно-капельным путем, "прошел" всю транспортировку и через 5-15 дней вдруг причинил вред здоровью человека, который будет контактировать с этой посылкой. На сегодня таких случаев не установлено", – поясняет эксперт.

Симптомы как у ОРВИ

Специфических симптомов у болезни, вызываемой коронавирусом, нет. "В целом клиническая картина очень схожа с той, которая характерна для многих ОРВИ. Это кашель, сухой кашель, кашель с мокротой, признаки интоксикации, одышка, чувство сдавливания грудной клетки. Есть виды коронавируса, которые вызывают поражения ЖКТ с соответствующими клиническими проявлениями (боль в животе, жидкий стул и т.д.). Но сейчас врачи больше  концентрируются на симптомах, схожих с ОРВИ", – пояснил Валерий Шевченко.

По словам Переладовой, чтобы определить коронавирус, необходим подробный анамнез заболевания. И алтайским медикам уже дали четкие рекомендации по работе с пациентом с признаками ОРВИ или гриппа. В первую очередь при обследовании они должны выяснить, не был ли больной в течение последних двух-трех недель в Китае и не контактировал ли он с больным человеком.

После пациенту предложат госпитализацию в инфекционное отделение и возьмут на экспертизу необходимые анализы на наличие коронавируса. Однако все это время больному будут оказывать симптоматическое лечение, так как препарата прямого действия еще нет. "Установка такая, что с пациентом нужно начинать работу не дожидаясь результата. Даже если не будет подтвержден коронавирус, тактика лечения остается та же самая. Почему нам важно узнать, что это все-таки коронавирусная инфекция? Чтобы обеспечить медицинское наблюдение за людьми из окружения пациента", – говорит Ирина Переладова.

В большинстве случаев болезнь от коронавируса протекает в легкой и среднетяжелой форме. По словам Шевченко, в группе риска, по последней информации, находятся люди старше 55 лет, детей среди заболевших единицы. "Все те случаи, которые закончились смертью пациентов, были разобраны нашими китайскими коллегами. Они пришли к выводу, что практически все эти люди имели достаточно серьезные сопутствующие заболевания", – говорит эксперт.

Несмотря на то, что вакцины от нового штамма нет, случаи выздоровления все-таки были, пациентам оказывали симптоматическое лечение. Как уточнили в алтайском Минздраве, медицинские учреждения готовы к проведению осмотров, необходимые препараты в регионе тоже есть: еженедельно краевое ведомство отслеживает их в аптечных сетях региона. Поэтому, по словам Переладовой, Алтайский край готов к оказанию медицинской помощи.  К тому же – так совпало – регион находится в периоде разгара подъема заболеваемости ОРВИ

  

 

Читайте также в сюжете: Эпидемия китайского коронавируса
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

30.01.2020 09:15
петух с докучаево

в детской больнице на деповской тараканов победить не могут... Коровавирус поставит минздрав из позиции вставания сколен в коленно-локтевую.

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