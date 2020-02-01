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Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

, ИА "Амител"
Дополнительный выходной появится в честь Дня защитника Отечества
Фото: Smotri.kg

Фото: Smotri.kg

В России на День защитника Отечества в 2020 году россияне будут отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля, – напомнили в пресс-службе Роструда. В этом году праздник выпадает на воскресенье.

Согласно законодательству РФ, если государственный праздник приходится на календарный выходной, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник (или любую другую дату).

"Выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля", – цитирует слова представителя Роструда ТАСС.

Напомним, 2020 – високосный год. Поэтому в феврале будет на один день больше чем обычно – 29 дней. Cогласно производственному календарю, 19 из них рабочие и 10 – выходные.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.02.2020 19:13
гость

Роструд! Напомни когда зарплаты повысят, а уж про выходные мы не забудем!

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