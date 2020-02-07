Памятники, посвященные Великой Отечественной войне, отреставрируют в Барнауле

К юбилею Победы в Барнауле проверят состояние всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне, чтобы оценить объемы работ.

Планируется провести реставрацию памятников в пригородных поселках Черницк, Бельмесево, Лебяжье, Березовка и Мемориала Славы в Барнауле. На проведение работ выделено более 800 тысяч рублей, а закончить реставрацию всех объектов планируют до 1 мая.

Председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков рассказал, что в Барнауле расположено 99 памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок. 28 из них – объекты культурного наследия регионального и федерального значения. В число мест памяти входят скверы, аллеи, мемориальные доски и другие объекты, так или иначе связанные с Великой Отечественной войной, сообщает официальный сайт Алтайского края.