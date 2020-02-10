Алкоголь не поможет в борьбе с коронавирусом

Алкоголь не стоит употреблять в качестве меры профилактики заражения коронавирусом или простудой. Об этом заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, сообщает "Интерфакс".

По словам специалиста, алкоголь на фоне гриппа или коронавируса вызывает дополнительную нагрузку на сердце и может привести к его остановке. По этой же причине нельзя ходить в баню с простудой, уточнил Брюн.

Как уже сообщал amic.ru, число жертв коронавируса в Китае превысило 900 человек, а число зараженных перевалило за 40 тысяч человек.

При этом бывший главный санврач России, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что эпидемия гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса.