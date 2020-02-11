Белокуриха не вошла в список лучших зимних курортов

Эксперты туристического портала "ТурСтат" опубликовали рейтинг лучших зимних курортов России. Список лучших составили на основе интернет-опроса.

Абсолютным лидером стал курорт "Роза Хутор" в Сочи — за него проголосовали четверть опрошенных. Вторым по популярности оказалось Приэльбрусье (19%). Тройку замыкают горнолыжные курорты в Дмитровском округе Московской области (8%).

Также в списке Хибины в Мурманской области, Байкал, Ялта, "Красная Поляна" в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, Коробицыно в Ленинградской области, Светлогорск в Калининградской области и Пятигорск на Ставрополье.

Белокурихи в списке не оказалось, при этом тот же "Турстат" ранее включил ее, а также Яровое в список самых популярных курортов по итогам 2019 года.