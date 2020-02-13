СМИ: медики бросили пациента на снег. Ему пришлось ползти

Видеозапись, на которой мужчина ползет рядом со зданием больницы в Каменске-Уральском, опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Как уточняет "Рамблер", незадолго до этого врачи скорой помощи отвезли его в больницу с защемлением нервных окончаний, но врач отказался принимать пациента. И тогда мужчину бросили на снег у крыльца медучреждения, утверждает издание.
Несчастному ничего не оставалось, кроме как вызывать такси. Примечательно, что кадры сняты на видеорегистратор таксиста, к машине которого и полз горожанин.
Причина отказа в оказании медицинской помощи журналисты не уточнили, как и личность горожанина.
Комментарии
Притомили уже наездами на медиков. Вас что, ни разу еще не лечили?