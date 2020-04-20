Карантин по-казахстански. В Павлодаре заваривают двери в подъезды

В многоквартирных домах в Казахстане заваривают двери, ставят металлические заглушки, возле подъездов дежурит наряд полиции. Так жителей всего подъезда отправляют на карантин.
Если в подъезде дома обнаруживается зараженный коронавирусом, то изолируют сразу всех жильцов. Карантин длится две недели, а продукты питания и товары первой необходимости родственники передают запертым через сотрудников полиции. Пронести можно не все. Алкоголь, например, изымают и отдают отправителю.
Жители некоторых районов жалуются, что их дома закрыли после того, как обнаружили человека с пневмонией или ОРВИ, но не с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Комментарии
Языческие обычаи, хорошо хоть не на костре всех сжигают.
В многоквартирных домах в Казахстане заваривают двери, ставят металлические заглушки, возле подъездов дежурит наряд полиции
Это меры. И в Китае были меры. А у нас либеральное государство
Красавчики!
В Китае позавчера всплыли 1300 неучтенных трупов. Погибают и пропадают безвести врачи. Все их результаты сомнительны. Может вирус и геномодифицированный, но вполне могли производить селективный отбор.
В многоквартирных домах в Казахстане заваривают двери, ставят металлические заглушки, возле подъездов дежурит наряд полиции. Так жителей всего подъезда отправляют на карантин.
а могли бы как в москве штрафовать несоблюдающих карантин, пополнять бюджет...
негосударственно мыслят на сопредельных территориях)))
Вот, оказывается, зачем железные двери на парадных. Чтобы в случае чего заварить.
Потому что так-то чужие люди, разные рекламные агенты, мошенники,воры могут легко проникнуть в подъезды. Магнитные замки от "добрых людей", "злые" легко проходят.
А если пожар? И двери заварены. Или с сердцем у кого-нибудь плохо.
Да не заваривают там двери, а щеколды приваривают. Так легче усадить людей дома, чем потом отлавливать их по городу
Да не заваривают там двери, а щеколды приваривают
интересно с какой стороны )))
И у дверей всегда дежурит полиция. Так что пожар, скорая помощь, продукты , все попадут куда надо
Пожарные в смысле
вот они труханули так труханули. А в бывшем довольно таки воинственные были....
У них штрафы уже давно и за нахождение на улице и на авто автоматом выписывается, причем сколько раз под камеру попал, столько и насчитают.
Языческие обычаи, хорошо хоть не на костре всех сжигают.
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Казахи сроду не имели отношения к язычеству, т.к. язычество это религии древней Руси.
Вот это конкретные меры изоляции,чтобы дальше зараза не ползла и не отлавливать потом больных. Молодцы!!!
20.04.2020 17:33
Л.В.
Ага, потом когда сголодухи помрут трупы тока собрал и всё
20.04.2020 17:37
месный
Ага, потом когда с голодухи помрут трупы тока собрал и всё
Там окошечко для продуктов оставляют. Это карантинные, они прилетели из Доминикан или США, у них с деньгами все в порядке
А вообще, чтоб вы знали, в том же Павлодаре объявление режим чп и карантин, со всеми вытекающими выплатами. Сильно не зажируешь, но перекантоваться можно
Зато реально сдерживают количество заболевших!