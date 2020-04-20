Карантин по-казахстански. В Павлодаре заваривают двери в подъезды

В многоквартирных домах в Казахстане заваривают двери, ставят металлические заглушки, возле подъездов дежурит наряд полиции. Так жителей всего подъезда отправляют на карантин.

Если в подъезде дома обнаруживается зараженный коронавирусом, то изолируют сразу всех жильцов. Карантин длится две недели, а продукты питания и товары первой необходимости родственники передают запертым через сотрудников полиции. Пронести можно не все. Алкоголь, например, изымают и отдают отправителю.

Жители некоторых районов жалуются, что их дома закрыли после того, как обнаружили человека с пневмонией или ОРВИ, но не с подтвержденным диагнозом коронавирус.