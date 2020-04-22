Заболевший коронавирусом в алтайском селе оказался москвичом

Заболевший COVID-19 в селе Верх-Марушка Алтайского края оказался жителем Москвы. Сейчас он находится в бийской больнице.

Как рассказал "Толку" председатель Целинного района Виктор Бирюков, заболевший приехал в Верх-Марушку погостить у мамы и брата. Из столицы он ехал четыре дня на поезде до Новосибирска, а оттуда – на такси в Бийск.

Сейчас мужчина госпитализирован. Его состояние "нормальное", а пробы на COVID-19 у родственников показали отрицательные результаты. 28 апреля у них возьмут повторный анализ.

По словам главы муниципалитета, в селе позаботились о том, чтобы матери и ее сыну поставляли продукты. Также Бирюков рассказал, что жители населенного пункта заинтересованы в проблеме, и в администрацию поступает много звонков. "Мы сообщаем им о состоянии здоровья односельчан. А также о том, что квартиру дезинфицировали", – подчеркнул Бирюков.

Отмечается, что жителям Верх-Марушки временно рекомендовали не покидать пределы села на время подготовки анализов родственников, однако сейчас рекомендация снята.

Полиция Бийска устанавливает личность таксиста, который вез инфицированного москвича из Новосибирска.

Добавим, что по данным на 22 апреля в Алтайском крае COVID-19 подтвержден у 136 человек. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на девять человек. Четыре случая выявили в Барнауле, по одному – в Змеиногорске, Рубцовске и Поспелихинском районе.