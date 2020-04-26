68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Региональный оперативный штаб проинформировал о новых заражениях коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. За сутки заболели еще 68 человек. Общее количество заболевших в регионе достигло 283, из них 17 – дети.

Новые случаи заражения зафиксированы в Змеиногорском районе (48 человек), Бийске (8 человек), Поспелихинском районе (4 человека), Новичихинском районе (4 человека), Барнауле (3 человека) и Рубцовске (1 человек).

Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц и осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше тысячи человек. В регионе действует режим самоизоляции.

Наиболее жесткий карантин ввели в Змеиногорском районе. Распоряжение об этом подписал глава региона в связи с массовым заражением жильцов общежития на руднике.