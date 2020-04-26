68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Региональный оперативный штаб проинформировал о новых заражениях коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. За сутки заболели еще 68 человек. Общее количество заболевших в регионе достигло 283, из них 17 – дети.
Новые случаи заражения зафиксированы в Змеиногорском районе (48 человек), Бийске (8 человек), Поспелихинском районе (4 человека), Новичихинском районе (4 человека), Барнауле (3 человека) и Рубцовске (1 человек).
Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц и осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше тысячи человек. В регионе действует режим самоизоляции.
Наиболее жесткий карантин ввели в Змеиногорском районе. Распоряжение об этом подписал глава региона в связи с массовым заражением жильцов общежития на руднике.
Комментарии
О, сегодня рекорд
А у нас готов край к такому приросту?
Две недели "самоизоляции" подходят к завершению,смотрим итог.
Количество зараженных уже как в Китае. Только в Китае населения в 10 раз больше, а плотность в 20 раз больше. Почему при плотности в 20 раз больше, вирус там не распространился больше?
Однако плохая тенденция, походу май сидим...
Это когда-нибудь закончится?
Если зараза из змеиного города не просочится, то там все 12 тыщ. Пока результаты хорошие. Все думали, что в Барнео будет труба, а там её пока нет
26.04.2020 13:11
Мазафака
Там начали массово проверять!Вот и всё!
По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края. Общая картина распространения короновируса выглядит так: г. Барнаул – 68 чел., г. Бийск – 19 чел., г. Рубцовск – 6 чел., г. Заринск – 1 чел., г. Новоалтайск – 1 чел., г. Камень-на Оби –5 чел., г. Горняк – 6 чел., г. Яровое – 1 чел., Змеиногорский район – 140 чел., из них г. Змеиногорск – 3 чел.), Павловский район – 5 чел. (пос. Комсомольский – 2 чел., пос. Шахи –1 чел., с. Павловск – 2 чел.), Первомайский район (с. Логовское – 2 чел.), Поспелихинский район –11 чел. (с. Николаевка – 8 чел.; с. Поспелиха – 3 чел.), Крутихинский район (с. Крутиха – 3 чел.), Рубцовский район – 5 чел. (с. Веселоярск – 4 чел., с. Новониколаевка – 1 чел.), Советский район (с.Советское – 2 чел.), Троицкий район (с. Троицкое – 1 чел.); Целинный район (с. Верх-Марушка – 1 чел.), Родинский район (п. Мирный – 1 чел.), Михайловский район – 1 чел. (с. Михайловское), Новичихинский район (с. 10 лет Октября – 4 чел.).
На 26.04.2020 г. находятся под меднаблюдением – 1335 человек, (за сутки добавилось – 107). Из них граждане РФ – 1318, иностранные – 17. Снято меднаблюдение – 7012 человека (за последние сутки – 89). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 21121 человек. Выписаны 24 человека, 1 из них ребенок из КГБУЗ «ГКБ № 11, г. Барнаул».
За майские праздники ощутимый прирост будет, учитывая , что садоводческие автобусы пустили .А там пенсионеры - 65+
Для 13:13 верно, у нас на работе двое ходят с температурой, а если проверить на вирус?
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома и Новые случаи заражения зафиксированы в Змеиногорском районе (48 человек)
Может в громкоговорители слабо орут?
17 детей в 20 территориях края
КакЭтоКакЭтоКакЭто!!!!!!
На 10 000 барнаульцев (включая младенцев) один инфицированный.
Рыжого в отставку
26.04.2020 13:14
гость На 26.04.2020 г. находятся под мед.наблюдением – 1335 человек, (за сутки добавилось – 107).
Да...
Все скептики и все главы государств утверждали,что вирус опасен. Все вирусологи и светила медицины убеждали ввести строгие ограничительные меры. Трамп долго не верил, но и он впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране.
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных. Пациенты, которые переболели коронавирусом нового типа в легкой форме, могут не бояться серьезных последствий.
26.04.2020 13:17
Гость
Для 13:13 верно, у нас на работе двое ходят с температурой, а если проверить на вирус?
А если проверить?
Было бы интересно глянуть, если бы с улицы протестировали тысячу случайных человек
На 18 000 китайцев (включая младенцев) один инфицированный. При плотности в 10 раз выше, чем у нас. Как они это сделали?
Так то по хрену, как и у кого коронавирус протекает в легкой форме, плохо, что пока на 4 выздоравливающих 1 умирает
"На 18 000 китайцев (включая младенцев) один инфицированный. При плотности в 10 раз выше, чем у нас. Как они это сделали?"
Просто они не знали, что маски не защищают
26.04.2020 13:31
гость
На 18 000 китайцев (включая младенцев) один инфицированный. При плотности в 10 раз выше, чем у нас. Как они это сделали?
Давно смотрю видео про Китай. Что отличает улицы Уханя и Барнаула? Они с самого начала все в масках, Всё время в масках. Когда объявили победу, заражения стали завозными и единичными, продолжают носить маски.
26.04.2020 13:31
гость
Ещё Китай закрывал территории. Их не парили лже-патриоты "как можно, развалите страну!" Изолировали зараженные города и провинции.
26.04.2020 13:23
Трамп долго не верил,
---
Надо же, как похожи политики с фамилиями на "Т"
26.04.2020 13:41
- гость -
а нам 100 инстанций и остепененных лиц горорят, что маски бесполезны.
Видимо задачи разные: в Китае - граждан сберечь, у нас -....
26.04.2020 13:17
Гость
у нас на работе двое ходят с температурой
Что удивляться распространению инфекции, всем разрешили работать, а санитарного контроля нет.
Разумно,на крупных предприятиях(хотя бы пищевых) в целях контроля над ситуацией брать изредка у 3-5 человек выборочно тесты на коронавирус. Чтобы не было повторения Змеиногорской эпопеи.
И тянуть не надо! Это простое и очень эффективное решение.
26.04.2020 13:46
- гость -
Хочется думать, что у нас от глупости, кое-где у власти находятся ограниченные люди, не способные находить, извлекать информацию и анализировать.
Но есть и другой вариант - диверсия, направленная на увеличение количества зараженных.
Чем больше заболевших, тем хуже с экономикой в стране. Увеличение количества инфицированных - разрушение экономики. В выигрыше то государство, которе способно остановить эпидемию на своей территории. Границы долго будут закрыты. Это не только наша воля, другие тоже поставили замок. Поэтому не ждать обреченно, когда наступит мир во всем мире, а спасать свой этнос.
26.04.2020 13:56
- гость -
Разумно,на крупных предприятиях(хотя бы пищевых) в целях контроля над ситуацией брать изредка у 3-5 человек выборочно тесты на коронавирус.
-------------------Крупные работодатели могли бы организовать проверку всех своих. Напрмер, пивняк Договориться по льготной цене или ещё как.
Госдуму и Совфед проверили по нескольку раз.
13:41, а у нас, чтобы маски не требовали.
26.04.2020 14:02
- гость -Крупные работодатели могли бы организовать проверку всех своих. Напрмер, пивняк Договориться по льготной цене или ещё как.
Согласна. Ведь если такая массовая вспышка будет, придется платить больничный работникам,да и работать некому будет. Надо вовремя выявлять!
26.04.2020 14:03
Гость
13:41, а у нас, чтобы маски не требовали.
Именно так!
Простые правила спасают людей в других странах. В Израиле до сих пор маски, перчатки, обработка санитайзерами. Поход в ближний магазин, аптеку, вынести мусор, вывести собаку. Они сидели с начала марта. Сейчас выходят на работу, но обязательно всем трудящимся проверяют температуру тепловизором.
на новую коронавирусную инфекцию обследовано 21121 человек.
Или всё же сделано 21121 тестов?
Значит, людей раза в 3-5 меньше.
Они с самого начала все в масках, Всё время в масках.
Они в видео не поделились, где эти маски брали? Прямо оччень интересно.
Купила самопальные в М-Ра. Ну это же ужас с резинкой от трусов.
26.04.2020 14:18
Они с самого начала все в масках, Всё время в масках.
Они в видео не поделились, где эти маски брали?
---
У израильтян спрашиваю про маски, говорят, в аптеке продают. Если вдруг нет, оставляешь заказ. Через день выкупаешь.
У израильтян спрашиваю про маски, говорят, в аптеке продают. Если вдруг нет, оставляешь заказ. Через день выкупаешь
Хитрые они. Или умные?
26.04.2020 14:18
- гость -
Они в видео не поделились, где эти маски брали? Прямо оччень интересно.
Купила самопальные в М-Ра. Ну это же ужас с резинкой от трусов.
-----------------
Тоже делали самодельные.
Потом фабрики шили в усиленных объемах. Но их покупали жители, а не как у нас - перекупщики, чтобы потом продать за границу втридорога или через инет распространять с большой наценкой.
Общее количество заболевших в регионе достигло 283,
А сколько под аппаратами лежат? Что то давно про это не пишут
В Китае все в масках ходили наверно потому что население ими обеспечивали! И не в самошитых, а либо в медицинских либо респираторах все ходили
26.04.2020 14:18
- гость -
Тоже сначала насчет эстетики самодельных масок переживала.
Потом подумала, что аппарат ИВЛ вряд ли более эстетичнее смотреться на лице будет и спокойно ношу самодельные бязевые маски, внутри которых+доп.слой вискозы
врач Мясников привёл цифры, что от кори на планете в год умирают 140 тысяч человек, от пневмококка - от двух до 2,5 миллиона человек, от гепатита В - 650 тысяч смертей в год. Еще 89 тысяч человек гибнут от столбняка, от ротавируса - 800 тысяч смертей в год, от рака шейки матки - 250 тысяч смертей в год, от туберкулёза - 1,5 миллиона летальных исходов. И даже от гриппа ежегодно погибают от 650 тысяч до одного миллиона человек на планете.(с)
26.04.2020 15:15
- гость -
Вы даете инфу, чтобы не расстраивались. Если не от короны, то сдохненете от кори, пневмококка, гепатита, столбняка,ротвируса, рака, туберкулеза, гриппа. Или от всего вместе. Но неизбежно и в ближайшее будущее.
Что вы заладили от гриппа умирают больше, ну вам надо статистику чтобы он ковида умерло много? На то вас и посадили дома сидеть, и пока все хорошо и получается, неизвестно какие бы сейчас цифры были если бы все работали
«ЕДИНСТВЕННАЯ МЕРА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ»
На сегодняшний день, когда нет противовирусных препаратов и вакцин от COVID, изоляция - это единственный путь. Именно эта мера помогает предотвратить неконтролируемое распространение вирусной инфекции. Любой - хоть гриппа, хоть коронавируса, - поясняет врач. - Дело в том, что вирус не знает границ, - продолжает доктор Мясников. – Нельзя в одних городах и странах вводить карантинные меры, а в других – не вводить. Это не работает.
Из газеты Комсомольская правда 21 марта.
Башкир больше всех заразил
Красавчик
26.04.2020 15:15
- гость -
врач Мясников привёл цифры, что от кори на планете в год умирают 140 тысяч человек, от пневмококка - от двух до 2,5 миллиона человек, от гепатита В - 650 тысяч смертей в год. Еще 89 тысяч человек гибнут от столбняка, от ротавируса - 800 тысяч смертей в год, от рака шейки матки - 250 тысяч смертей в год, от туберкулёза - 1,5 миллиона летальных исходов. И даже от гриппа ежегодно погибают от 650 тысяч до одного миллиона человек на планете.(с)
-----------------
От кори, пневмококка, гепатита В, столбняка, туберкулеза и т.д. в России ставят прививки. Вы приведите статистику НАШЕЙ страны - сколько от этих инфекций гибнет людей у нас.
26.04.2020 15:27
вас это утешает?
я первый тут упомянул про наступление кризиса, про экспоненту по заболевшим.
сегодня первым жду переломного момента:
общее число выздоравевших в мире на сегодня 28.6% . Жду 33% , хочу увидеть как изменится график.
спокойно ношу самодельные бязевые маски, внутри которых+доп.слой вискозы
Жесть! Вы как в них дышите, или там щели кругом?)
А у кассиров в супермаркетах хоть изредка берут тесты на коронавирус? Ведь это такая группа риска!