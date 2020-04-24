Жесткий карантин в Змеиногорском районе. Что запретили жителям и надолго ли это?

И что теперь делать жителям?

Сидеть дома. Жителям Змеиногорского региона запрещено покидать дома за исключением случаев, когда нужно:

обратиться за экстренной медицинской помощью или когда их жизни или здоровью что-то угрожает;

сходить в ближайшие аптеку, магазин для покупки продуктов и товаров первой необходимости;

выгуливать животных (но только на расстоянии не больше 100 метров от дома);

вынести мусор;

ухаживать за недееспособными.

Запрещено въезжать в Змеиногорский район и выезжать за его пределы. Это требование не распространяется на:

граждан, имеющих пропуск выданный администрацией муниципалитета;

машины со специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и спецсигналами (скорые, пожарные, полиция).

Нельзя передвигаться на автомобиле. Воспользоваться автомобилем можно, если требуется экстренная медицинская помощь, если нужно съездить в аптеку, магазин или навестить и помочь недееспособному. Этот запрет не распространяется на гражданских и муниципальных служащих, сотрудников организаций, которым разрешено работать.

Жителям нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах (в магазине и аптеке), а также на улице. Перемещаться в общественном транспорте можно только с использованием средств индивидуальной защиты (масок и респираторов).