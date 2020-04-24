Жесткий карантин в Змеиногорском районе. Что запретили жителям и надолго ли это?

Ситуация в Змеиногорском районе вышла из-под контроля: число зараженных стремительно растет. Власти Алтайского края приняли радикальные меры и закрыли район на карантин. На дорогах уже появились предупреждающие знаки, а скоро на въезде на территорию установят заслоны и блокировки. Что теперь нельзя делать жителям Змеиногорского района, как попасть домой, какие запреты введены для жителей и можно ли проехать транзитом – читайте в материале amic.ru.
Сидеть дома. Жителям Змеиногорского региона запрещено покидать дома за исключением случаев, когда нужно:
- обратиться за экстренной медицинской помощью или когда их жизни или здоровью что-то угрожает;
- сходить в ближайшие аптеку, магазин для покупки продуктов и товаров первой необходимости;
- выгуливать животных (но только на расстоянии не больше 100 метров от дома);
- вынести мусор;
- ухаживать за недееспособными.
Запрещено въезжать в Змеиногорский район и выезжать за его пределы. Это требование не распространяется на:
- граждан, имеющих пропуск выданный администрацией муниципалитета;
- машины со специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и спецсигналами (скорые, пожарные, полиция).
Нельзя передвигаться на автомобиле. Воспользоваться автомобилем можно, если требуется экстренная медицинская помощь, если нужно съездить в аптеку, магазин или навестить и помочь недееспособному. Этот запрет не распространяется на гражданских и муниципальных служащих, сотрудников организаций, которым разрешено работать.
Жителям нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах (в магазине и аптеке), а также на улице. Перемещаться в общественном транспорте можно только с использованием средств индивидуальной защиты (масок и респираторов).
Не всем. Согласно постановлению, районные предприниматели и организации должны приостановить деятельность. Это касается и тех отраслей, которым губернатор Алтайского края разрешил работать.
Запрет на трудовую деятельность не распространяется на предприятия непрерывного цикла, аптеки, организации, которые обеспечивают население продуктами, а также другие компании, которым разрешено работать (обозначены в указе президента №239 от 2 апреля).
Учреждения, предоставляющие услуги в стационарной форме соцобслуживания, должны организовать работу в закрытом режиме. Более того, им необходимо обеспечивать деятельность по сменам, сотрудники должны работать с периодичностью не чаще одного раза в две недели.
Необходимость ужесточения ограничительных мер вызвана тем, что на Корбалихинском руднике компании "Сибирь-Полиметаллы" выявлен очаг коронавирусной инфекции.
17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. Тогда в число его контактов вошло 84 человека. Позже оказалось, что коронавирусом заболели еще 37 работников рудника. После этого зараза стала распространяться и вышла за пределы предприятия.
В настоящее время врачи и специалисты Роспотребнадзора проводят обследование работников предприятия. 23 апреля было выявлено еще более 50 человек с подозрением на инфекцию, которые контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике.
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