Второй пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировали второй случай смертельного исхода от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Как отмечается, смерть зафиксирована в ковидном госпитале городской больницы № 3 в Рубцовске. Мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска, поступил в стационар с внебольничной пневмонией. Как и всем пациентам с этим диагнозом ему было проведено обязательное тестирование на COVID-19. Тест показал положительный результат.
Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, и находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения.
Напомним, первой в регионе жертвой коронавируса в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью.
26 апреля оперативный штаб РФ опубликовал информацию о втором умершем с COVID-19 в регионе. Однако эта она оказалась недействительной, ее опровергли в краевом Минздраве. Позже данные исправил и федеральный оперштаб.
По данным на 4 мая, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 534 человека. В регионе действует режим самоизоляции, а наиболее жесткие ограничения ввели в Змеиногорском районе.
Комментарии
Вот так. Вот и дождались.
4.05.2020 15:23
- гость -
А чего дождались то?
Человеку было 75 лет и у него были хронические заболевания. Может этот вирус у него только присутствовал и никак не повлиял на его смерть.
Просим озвучивать каждую смерть. Всех граждан. И почтить память вставанием. Всех граждан. Нынче все умирают только от к........а. Других вариантов нет. Конституция не позволяет. Соболезнование несчастному дедушке. И его родственникам.
Вот именно.
Не удивлюсь, если гость 15:23 банки с водой Чумаком ч/з телек заряжал. Возможно издержки воспитания и образования, хотя может просто жизненная позиция.
Родных, потерявших близкого человека, искренне жаль конечно.
4.05.2020 16:04
- гость -
Человеку было 75 лет и у него были хронические заболевания. Может этот вирус у него только присутствовал и никак не повлиял на его смерть.
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Ага. А пневмония просто так на пустом месте развилась.
Мозг хоть иногда включайте.
4.05.2020 16:27
Сибиряк.
может просто жизненная позиция.
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Да, жизненная позиция. У меня есть родственники 70+. И они не хотят умирать из-за того, что министр Химочка поддерживает работу опасных объектов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Очень жаль человека. Не такой и старый был. Но может хватит рассказывать об умерших с ковидположительным тестом? Реанимации никогда у нас в городе ни в одной больнице не пустовали если что. Если до этой пандемии оттуда не постили видео и не пугали народ, то это не значит, что там никто не лежал и никто не умирал. Надоели уже, правда , пусть наш крайздрав озвучит смертность в крае за последние месяцы по заболеваниям и с прошлым годом пусть сравнят. Люди в больницах и тем более в реанимации умирают и от этого никуда не деться. И от пневмоний люди раньше умирали и от вирусных в том числе, об этом народу никто не отчитывался и кроме родственников никто не знал об этом, не надо нагнетать. У людей и так психика сильно пошатанная)
БОЙТЕСЬ. СТРАШНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕМ.
Доминиканка, теперь башкир...
4.05.2020 17:14
солдат
БОЙТЕСЬ. СТРАШНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕМ.
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Если люди будут бояться, то начнут вести себя осмотрительнее, принимать меры защиты, чтобы не заразиться. Ведь умирают не только старые, а и в расцвете сил. Вспомним жертвы - ученый работавший на андронном коллайдере (было 39 лет; Андрей Варичев(52года), глава холдинга «Металлоинвест», принадлежащего миллиардеру Алишеру, другие.
4.05.2020 17:12
- гость -
Но может хватит рассказывать об умерших с ковидположительным тестом? Надоели уже, правда
====================
Пока нам рассказали только о двух умерших ковидоположительных в крае.
Если вам правда надоело, пишите Путину, пусть принимает меры. На официальном сайте статистики коронавируса в России : смертей: 1356 (за сутки+76)
ясно, что человек не работал на шахте, значит заразил его такой вот молодой и неверующий, а человек пострадал, мозги то включите, эгоисты
4.05.2020 17:12
- гость -
Но может хватит рассказывать об умерших с ковидположительным тестом? Надоели уже, правда
====================
Пока нам рассказали только о двух умерших ковидоположительных в крае.
Если вам правда надоело, пишите Путину, пусть принимает меры. На официальном сайте статистики коронавируса в России : смертей: 1356 (за сутки+76)
Да мне надоели) потому что 76 по всей нашей России это, скажем так, не данные, которыми нужно пугать народ. В день в нашей стране умирает от разных причин, в том числе от болезней, в том числе от инфекционных, гораздо больше народа, но о них никто статей не пишет страшными красными буквами на черном фоне. Почему интересно? Может вы в курсе? У моей знакомой несколько лет назад умер сын-подросток от вирусной пневмонии в нашем городе и ог был такой далеко не один на тот момент. О них ничего не писали. Почему пишут сейчас?
4.05.2020 17:37
гость
значит заразил его такой вот молодой и неверующий,
Может, он руки не мыл и маску не надевал, когда в магазин ходил.
Рабочий из Башкирии приехал в Змеиногорск 31 марта. Путин объявил самоизоляцию 30го. Значит, на работу вахтовика приняли позже. В результате жадности владельца и попустительства краевых чиновников, в Змеиногорском районе карантин. Что, в крае нет безработных, обязательно импортировать башкиров? Или своим надо больше платить, а хозяина жаба душит?
И почему рабочий поехал в Змеиногорск, не потому ли, что в Башкирии из-за вируса остановили производство, а у нас пышным цветом?
из новости на кр. это круто!
Экипаж самолета, прибывшего 3 мая из Москвы в Горно-Алтайск, а также все пассажиры проведут на карантине две недели. Это связано с выявлением инфицированного, летевшего тем же бортом.
Молодой человек подошел к сотрудникам Роспотребнадзора и пожаловался на плохое самочувствие – у него пропало обоняние, был дискомфорт в грудной клетке и несколько дней держалась температура. При этом он уточнил, что ранее был в контакте с больным коронавирусом.
Теперь вопрос: а за каким он летел? убегал от вируса? ведь он точно знал, что был в контакте...
Вот такие и заражают. Сначала отрицание коронавируса. а только температура поднялась - мама возьми меня назад
Из выявленных 2 умерло, 82 выздоровело, получается 1 к 41, это пока в 10 раз лучше, чем в мире, где 1 к 4.
Кто тут боятся призывает? Если люди начнут боятся, они начнут себя вести агрессивно и непредсказуемо. Это хорошо, что не боятся.
4.05.2020 16:32
- гость -
Мозг у меня включен, в отличии от Вас! Как связана пневмония и коронавирус?
При рассмотрении вопроса от чего может быть воспаление легких в большинстве случаев все начинается с простудных заболеваний верхних дыхательных путей таких как бронхит и трахеит. Инфекция спускается в нижние отделы дыхательной системы. Это так, для Вашего развития...
4.05.2020 18:09
- гость -
Кто тут боятся призывает? Если люди начнут боятся, они начнут себя вести агрессивно и непредсказуемо. Это хорошо, что не боятся.
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Полная чушь.
Страх это нормальная человеческая реакция перед неизвестностью, только люди с больной психикой ничего не боятся...И в страхе нет ничего плохого. Он способствует самосохранению...
4.05.2020 18:09
- гость -
Если люди начнут боятся, они начнут себя вести агрессивно и непредсказуемо.
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Вы перепутали людей с животными. Агрессивно и непредсказуемо ведут себя животные, даже дрессированные в цирке, домашние собаки и т.п., если испугаются.
А человека страх мобилизует, заставляет беречь себя. В данном случае безответственно и преступно призывать людей не бояться инфекции.
4.05.2020 18:18
- гость -
Когда человек пытается самосохранится, то он идёт на все. Моральные нормы отходят на второй план. Не надо путать осторожность с страхом.
4.05.2020 18:26
- гость -
Моральные нормы отходят на второй план - скорее всего, если они не были сформированы.
Недавно показывали фильм про врачей Коммунарки. Спрашивают: "Вы не битесь?". Отвечают: "Конечно, страшно, боимся, но ведь надо лечить людей"
4.05.2020 18:26
- гость -
1. Человек - во многом то же животное.
2. Никто НЕ призывает игнорировать наличие инфекции (приведите, где призыв) . Скорее вы призываете бояться, расшатывать эмоциональное состояние, ослабляя иммунитет.
4.05.2020 18:30
- гость -
Я не смотрю такие фильмы. Могу согласиться, что не боятся только дураки. Но призывать такую огромную человеческую популяцию бояться каждую минуту, загоняя себя в постоянное состояние тревожности, усугубленное отсутствием уверенности в будущем, при отсутствии средств к существованию и плюс ещё много чего можно дописать... Ну не знаю, что на выходе можно получить хорошего.
4.05.2020 18:14
- гость -
4.05.2020 16:32
- гость -
Мозг у меня включен, в отличии от Вас! Как связана пневмония и коронавирус?
При рассмотрении вопроса от чего может быть воспаление легких в большинстве случаев все начинается с простудных заболеваний
========
При ковиде19 не обычная пневмония, а атипичная. Совсем по-другому происходит. Найдите в инете интервью Скворцовой Познеру, она подробно рассказывает о механизме.
18:14
- гость -
4.05.2020 16:32
- гость -
Мозг у меня включен, в отличии от Вас! Как связана пневмония и коронавирус?
Ппц! Так напрямую и связан) Это называется вирусная пневмония!!!
Страх - это кратковременная эмоция, мобилизирующая организм, затрачивающая при этом огромные резервы организма, сокращая продолжительность жизни прилично. Если она (эмоция, вызванная выработкой определённых гормонов) растянется во времени, то это будет иметь серьёзные проблемы для здоровья, в том числе психического.
4.05.2020 18:32
- гость -
То, что вы написали, для меня предсказуемо по вашим предыдущим комментариям. Я вас читаю, складывается впечатление, что для вас люди в бОльшей степени животные, чем люди. Могу предположить, у вас какая-то профессиональная деформация.
4.05.2020 18:43
- гость -
Возможно, я более стрессоустойчивый человек, чем вы. Поэтому разный подход.
4.05.2020 18:44
- гость
Люди в своём функционале не особо отличаются от прочих высших организмов: в экстремальных ситуациях поведение очень сходное (тот самый страх, например). Но! Люди, наделены ещё и такими вещами, как нормы морали, свобода воли, склонность с саморазвитию, и эмпатия развита в большей степени, чем у братьев меньших.
4.05.2020 18:47
- гость -
Возможно. А может просто не сразу проявится. Боятся - это точно не про сегодняшнюю ситуацию. Это слишком надолго.
А теперь ,скажите, сколько умерло стариков от 65 лет за месяц? 1? 2?
4.05.2020 18:14
- гость -
Мозг у меня включен, в отличии от Вас! Как связана пневмония и коронавирус?
При рассмотрении вопроса от чего может быть воспаление легких в большинстве случаев все начинается с простудных заболеваний верхних дыхательных путей таких как бронхит и трахеит. Инфекция спускается в нижние отделы дыхательной системы. Это так, для Вашего развития...
----------
Медики различают пневмнию, вызванную ковидом и обычную бактериальную. Раз человека учли в статистике умерших от коронавируса, значит видели, что это вирусная пневмония, вызванная коронавирусом.
4.05.2020 18:43
- гость -
Страх - это кратковременная эмоция, мобилизирующая организм, затрачивающая при этом огромные резервы организма, сокращая продолжительность жизни прилично. Если она (эмоция, вызванная выработкой определённых гормонов) растянется во времени, то это будет иметь серьёзные проблемы для здоровья, в том числе психического.
-------------
А кто-то прямо в состоянии страха все время находится? Не думаю. Кто осознает опасность этой инфекции, тот более осторожен, не забывает о всех доступных средствах защиты (маски, изоляция, гигиена и т.д.) и применяет их.