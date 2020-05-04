Второй пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировали второй случай смертельного исхода от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Как отмечается, смерть зафиксирована в ковидном госпитале городской больницы № 3 в Рубцовске. Мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска, поступил в стационар с внебольничной пневмонией. Как и всем пациентам с этим диагнозом ему было проведено обязательное тестирование на COVID-19. Тест показал положительный результат.

Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, и находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения.

Напомним, первой в регионе жертвой коронавируса в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью.

26 апреля оперативный штаб РФ опубликовал информацию о втором умершем с COVID-19 в регионе. Однако эта она оказалась недействительной, ее опровергли в краевом Минздраве. Позже данные исправил и федеральный оперштаб.

По данным на 4 мая, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 534 человека. В регионе действует режим самоизоляции, а наиболее жесткие ограничения ввели в Змеиногорском районе.