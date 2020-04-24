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Минздрав подтвердил первый случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Мужчине было 63 года
Фото: moderator.az

Фото: moderator.az

Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило первый случай смерти человека с коронавирусом в регионе. Умер 63-летний мужчина, который несколько лет находился на гемодиализе, что значительно осложняло лечение инфекции. 

"Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть. Дорогие мои земляки, я еще и еще раз убедительно прошу вас соблюдать все предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание – самоизоляции", – прокомментировал ситуацию Виктор Томенко. 

Он добавил, что особые меры вводятся в Змеиногорском районе: ограничивается передвижение людей, работа организаций, предпринимаются усиленные меры дезинфекции транспорта и учреждений.

Ранее информация о смерти первого пациента с коронавирусом появилась в СМИ. Сообщалось, что умер мужчина с почечной недостаточностью из села Логовское Первомайского района.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

24.04.2020 15:35
аминь

символично.

24.04.2020 15:38
- гость -

Может пора а Барнауле всю шолупонь бюджетную выгнать в рейды, местных ИП закрыли разогнали общепит и парикмахерские, а в это же время гости с шаурмой и свалки типа Семейного Бикса и мира одежды продолжают работать, им пофиг на местные указы и народ, на рынках пир во время чумы какая может быть безопастнос ь в железных ларьках на асфальте бед воды и света

24.04.2020 15:39
- гость -

Несколько лет на гемодиализе??????? Нифига себе... А точно причина смерти в коронавирусе????

24.04.2020 15:56
- гость -

Спасибо врачам что бились до последнего вздоха.
Родне соболезнования.

24.04.2020 16:15
- гость -

24.04.2020 15:39
- гость -
Несколько лет на гемодиализе??????? Нифига себе... А точно причина смерти в коронавирусе????

вопрос вопросов конечно.
кто ж ему ковид притащил то

24.04.2020 16:17
- гость -

24.04.2020 15:39
- гость -
Несколько лет на гемодиализе??????? Нифига себе... А точно причина смерти в коронавирусе????
----
Covidимеет схожую симптоматику с ОРВИ, при этом осложнения касаются сердца, почек и других внутренних органов.
Поражение внутренних органов происходит, когда жидкость, скопившаяся в легких, проникает в соседние ткани. Первым страдает сердце за счет близкого расположения, после этого вся кровь организма обедняется микроэлементами, насыщенность кислородом падает.
Инфицированный секрет из легких попадет в общий кровоток и в итоге, в выделительную систему, поражая ткани почек. На этом этапе выделительная система, и почки в частности работают с максимальной нагрузкой и не получают при этом необходимых питательных веществ.
Выделительная система за счет кислородного голодания перестает справляться со своими функциями, не происходит детоксикации крови. На таком фоне начинает развиваться полиорганная недостаточность и отеки тканей внутренних органов, приводит к летальному исходу.

24.04.2020 16:32
Кот Василий

Жалко человека ! Скоро сам там буду , деньги кончались пойду таксовать дай бог останусь живым !!! Тут либо от голода помирать либо от вируса, но шанс выжить есть хоть не большой но есть !!; спасибо родная страна о заботе о нас своих граждан спасибо!!!!

24.04.2020 16:36
- гость -

24.04.2020 16:32
Кот Василий
На здоровье Василий! Кстати не забудь зарегистрироваться как самозанятый, мы о тебе помним, и проверим. Не порть дружбу пожалуйста, а то осадок останется.

24.04.2020 16:55
- гость -

24.04.2020 15:39
- гость -
Несколько лет на гемодиализе??????? Нифига себе... А точно причина смерти в коронавирусе????
--------------------
На гемодиализе годами живут. Родственник работал в горбольнице как раз с такими больными. Но этот вирус и на почки дает осложнение, писали уже об этом.

24.04.2020 17:50
@@

Вопрос, отчего умер?
1 На фоне инфицирования коронавирусом - от острой и хронической почечной недостаточности?
2 На фоне острой и хронической почечной недостаточности - от коронавируса?

В статистику вошел, как от коронавируса, но ...вопрос остается открытым..

Например, человек болен раком, проводят серьезное медикаментозное лечение и сердце не выдерживает. От чего умер?
1 на фоне рака - от сердечной недостаточности?
2 на фоне сердечной недостаточности - от рака?

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