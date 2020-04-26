Алтайский оперштаб опроверг информацию о новом случае смерти пациента с COVID-19

В Алтайском крае не фиксировали второго случая смерти пациента с COVID-19. Информацию федерального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса опровергли в региональном оперштабе со ссылкой на краевой Минздрав.

По данным министерства, за минувшие сутки летальных исходов нет. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 16 – в состоянии средней тяжести.

Таким образом, на 26 апреля в Алтайском крае коронавирусом заразились 283 человека. Один скончался, 24 выздоровели.

Как уже сообщал amic.ru, первой жертвой COVID-19 в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью.