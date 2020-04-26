Алтайский оперштаб опроверг информацию о новом случае смерти пациента с COVID-19

В Алтайском крае не фиксировали второго случая смерти пациента с COVID-19. Информацию федерального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса опровергли в региональном оперштабе со ссылкой на краевой Минздрав.
По данным министерства, за минувшие сутки летальных исходов нет. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 16 – в состоянии средней тяжести.
Таким образом, на 26 апреля в Алтайском крае коронавирусом заразились 283 человека. Один скончался, 24 выздоровели.
Как уже сообщал amic.ru, первой жертвой COVID-19 в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью.
Комментарии
у пациента другой диагноз
все так и подумали
О, у нас пока остается 1 умерший на 22 выздоровевших, это в 4 раза лучше, чем в целом по миру
надо открыть салоны красоты
В Алтайском крае зафиксировали вторую смерть человека, которому ранее поставили диагноз COVID-19. Об этом сообщают в Оперативном штабе России по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса
У нас два Оперштаба? В одном умер, в другом нет?
Даже на официалке по ковиду уже написали 2 смерти на Алтае.
Ну хорошо, если не умер, а сколько под аппаратами из 283 лежат, написать можно? Как то подозрительно давно про это не писали
Вот поэтому и возникает подозрение, а как у нас лечат, если так считают? Ведь умерших посчитать несравнимо проще, чем полечить и то не получается
Лечат одни, считают другие, но где гарантия, что первые не лечат также, как считают вторые?
Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 16 — в состоянии средней тяжести.
" Лечат одни, считают другие, но где гарантия, что первые не лечат также, как считают вторые?"
А гарантий в этой жизни ни на что нет. Также, как нет и на то, что вы хорошо делаете свою работу.
Выборка-то одна.
А гарантий в этой жизни ни на что нет. Также, как нет и на то, что вы хорошо делаете свою работу.
Выборка-то одна.
Выборка одна, последствия работы разные. Если вам плохо споют или спляшут, это одно, а если от коронавируса не так полечат, это сильно другое
Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ
Двое из 283, значит аппаратов хватает
Угу... диагноз не проходит по калибру.
На mail.ru до сих пор висят 2 случая в крае.