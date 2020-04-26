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Алтайский оперштаб опроверг информацию о новом случае смерти пациента с COVID-19

, ИА "Амител"
Ранее о летальном исходе сообщил оперативный штаб РФ

В Алтайском крае не фиксировали второго случая смерти пациента с COVID-19. Информацию федерального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса опровергли в региональном оперштабе со ссылкой на краевой Минздрав.

По данным министерства, за минувшие сутки летальных исходов нет. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 16 – в состоянии средней тяжести.

Таким образом, на 26 апреля в Алтайском крае коронавирусом заразились 283 человека. Один скончался, 24 выздоровели.

Как уже сообщал amic.ru, первой жертвой COVID-19 в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.04.2020 17:16
- гость -

у пациента другой диагноз

26.04.2020 17:17
- гость -

все так и подумали

26.04.2020 17:20
гость

О, у нас пока остается 1 умерший на 22 выздоровевших, это в 4 раза лучше, чем в целом по миру

26.04.2020 17:20
- гость -

надо открыть салоны красоты

26.04.2020 17:21
гость

В Алтайском крае зафиксировали вторую смерть человека, которому ранее поставили диагноз COVID-19. Об этом сообщают в Оперативном штабе России по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса

У нас два Оперштаба? В одном умер, в другом нет?

26.04.2020 17:27
крутик

Даже на официалке по ковиду уже написали 2 смерти на Алтае.

26.04.2020 17:38
гость

Ну хорошо, если не умер, а сколько под аппаратами из 283 лежат, написать можно? Как то подозрительно давно про это не писали

26.04.2020 17:43
гость

Вот поэтому и возникает подозрение, а как у нас лечат, если так считают? Ведь умерших посчитать несравнимо проще, чем полечить и то не получается

26.04.2020 17:57
гость

Лечат одни, считают другие, но где гарантия, что первые не лечат также, как считают вторые?

26.04.2020 18:07
to 17:38

Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 16 — в состоянии средней тяжести.

26.04.2020 18:13
- гость -

" Лечат одни, считают другие, но где гарантия, что первые не лечат также, как считают вторые?"

А гарантий в этой жизни ни на что нет. Также, как нет и на то, что вы хорошо делаете свою работу.
Выборка-то одна.

26.04.2020 18:19
гость

А гарантий в этой жизни ни на что нет. Также, как нет и на то, что вы хорошо делаете свою работу.
Выборка-то одна.

Выборка одна, последствия работы разные. Если вам плохо споют или спляшут, это одно, а если от коронавируса не так полечат, это сильно другое

26.04.2020 18:20
гость

Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ

Двое из 283, значит аппаратов хватает

26.04.2020 18:29
Лёха

Угу... диагноз не проходит по калибру.

26.04.2020 19:12
- гость -

На mail.ru до сих пор висят 2 случая в крае.

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