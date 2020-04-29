Еще девять человек вылечили от коронавируса в Алтайском крае

Еще девять пациентов, переболевших коронавирусом, выписали их больниц Алтайского края, сообщили amic.ru в региональном оперштабе.
Перед выпиской они сдали тесты. Результаты отрицательные. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 44.
Ранее стало известно о введении в регионе жесткого пропускного режима. Соответствующее решение принял губернатор Виктор Томенко.
Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 28 апреля составляет 324 человека.
Комментарии
А чё появилось что-то от царьвируса? Нет. Тогда какое нафиг вылечили то?
Вылечили? Лекарств от вируса нет
Странно, пока в больнчике была доминиканка, столько шуму было, что оклеветлали, судиться будет и прочее. а потом ее вылечили и как то пропал человек. ни слуха ни духа.
А вообще где эти люди, вылечившиеся? Они существуют? Были ли люди? Знает кто кого?
29.04.2020 11:32
krash
Это все легенды. Но говорят доминиканка заразила мужа. А тот заразил свою любовницу, женщину с ребенком и следователя. И положили всех в одну камеру. И вот они там все лежали и смотрели друг другу в честные глаза. Наверное в мыслях готовы убить друг друга. А потом их выписали. Я считаю что это сюжет для хорошего сериальчика, Федю Бондарчука привлечь бы...
Коронавирус, как любой другой вирус, не лечится. Люди выздоравливают сами по себе, с Божьей помощью.
Люди выздоравливают сами по себе, с Божьей помощью.
А чё тогда храмы закрыли? Все бы там помощь просили у Бога.
29.04.2020 11:09
месный
А как китайцы лечат? Да и остальные тоже?