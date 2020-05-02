Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Алтайском крае с 3 по 5 мая, информируют в региональном Гидрометцентре.

Как отмечается, в регионе сохранится высокая пожароопасность четвертого и чрезвычайная пожароопасность пятого классов горимости.

Подчеркнем, 2 мая чрезвычайная пожароопасность пятого класса горимости сохраняется в Ключевском, Баевском, Тогульском, Алейском, Кулундинском, Угловском, Усть-Калманском районах, а также в Славгороде.

Как рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю, за прошедшие сутки на территории региона произошло 47 пожаров, в 29 случаях пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение сухой растительности и мусора. Запрет на сжигание сухой травы в регионе продолжается.