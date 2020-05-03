Число зараженных COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч

За прошедшие сутки в России выявили 10633 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего в стране зарегистрировано более 134 тысяч заболевших COVID-19. Новых инфицированных выявили в 85 регионах России. Половина из них не имеют симптомов заболевания.

За сутки в больницах с подтвержденным коронавирусом скончались 58 человек, выписаны 1626. Общее количество умерших теперь составляет 1280, а выздоровевших – 16639.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 47 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных теперь составляет 498.

Из больниц за сутки выписали еще семерых выздоровевших, всего вылечились уже 76 человек. В крае скончался один пациент с подтвержденным коронавирусом.