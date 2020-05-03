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Глава Барнаула назвал принятые против COVID-19 меры действенными

, ИА "Амител"
В качестве примера Вячеслав Франк привел Родительский день
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе заседания оперштаба по региону выразил уверенность, что те ограничительные меры, которые введены на территории краевой столицы, "очень действенны".

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, в качестве примера он привел цифры по Родительскому дню.

"Мы сегодня видим, что такое Родительский день: 35 тысяч человек пришло. В среднем всегда посещало 170 тысяч", – констатировал Франк.

Напомним, в этом году мэрия не стала организовывать доставку барнаульцев на кладбища в Родительский день и рекомендовала населению отказаться в этот период от традиционного похода к могилам умерших родственников.

Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю запретило проведение массовых мероприятий в храмах и церквях на Пасху. Не будет 9 мая и массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.05.2020 19:57
- гость -

35000 с дистанций в 1,5 м.

3.05.2020 19:58
- гость -

Судя по количеству заболевших...

3.05.2020 21:15
Пионер

Очень... очень... эффективные. Такие эффективные, что прям плато. Платее некуда

3.05.2020 22:05
krash

Отчитался мальчик. Молодец. Хочется выругаться но молчу, а то за оскорлбление еще привлекут.
Меня одного бесит этот тип? Ни кто его не выбирал, появился, и читает то и дело всякие нелепые статистики фиктивные.
Поди еще и зарплату не хилую получает с наших налогов за то, что делает вид, что работает. Нафига такие нужны.

3.05.2020 22:35
Morena

Кто бы сомневался...

3.05.2020 23:15
Проходимец

Попробовал бы ты вякнуть что они не действенные...

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