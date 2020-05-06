В Республике Алтай подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом

В Республике Алтай за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у двух человек, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число пациентов с этим диагнозом выросло до 40, в том числе 12 – в Горно-Алтайске, 10 – в Турочакском районе, 7 – в Онгудайском районе, 6 – Усть-Коксинском районе, 3 – в Шебалинском районе, 2 – в Майминском районе.

"Коронавирус подтвердился у 23-летней жительницы города Горно-Алтайска и 22-летнего жителя села Шебалино, прибывших из другого региона в минувшее воскресение. Симптомов заболевания нет, их тестировали на вирус как контактных лиц выявленного ранее заболевшего", — уточнили в оперативном штабе.

Напомним, 4 мая республиканский оперштаб сообщил еще об одном случае заболевания в регионе. Тогда коронавирус подтвердился у 39-летней жительницы Горно-Алтайска при осложнении ОРВИ.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о продлении режима самоизоляции. Он будет действовать до 15 мая включительно.