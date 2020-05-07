Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов направил письмо губернатору Виктору Томенко с призывом как можно быстрее открыть санатории и отели Белокурихи. Об этом парламентарий сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное – люди сидят без работы! Так быть не должно, – заявил Бессарабов. – Именно поэтому сегодня подготовил письмо на имя губернатора Алтайского края. Мы все вместе должны добиться этой амбициозной цели – первыми в России открыть отели и санатории Белокурихи, чтобы туристы всей страны приехали к нам и в полной мере насладились нашим гостеприимством".

Парламентарий уточнил, что для этого у города-курорта есть все необходимое. Он также обратил внимание на отсутствие зараженных COVID-19 в Белокурихе.

Народный избранник выразил уверенность, что санатории и гостиницы смогут обеспечить все необходимые меры безопасности.

"Конечно же, здесь нужна поддержка Роспотребнадзора, – уточнил Бессарабов. – В связи с этим обращусь к главному государственному санитарному врачу РФ А.Ю. Поповой, чтобы ее служба поддержала нас, а Белокуриха могла стать пилотной территорией жизни в обновленных условиях".

Как ранее писал amic.ru, из-за эпидемии коронавируса с 28 марта приостановлено бронирование мест для туристов во всей Белокурихе. Как сказал местный депутат Александр Демин, теперь это город-призрак.

Туризм – градообразующая сфера для Белокурихи, значительная часть населения сейчас остается без работы (таксисты, продавцы сувениров, врачи, работники санаториев и баз, развлекательный бизнес).

По словам главы фракции "Единая Россия" в АКЗС, гендиректора АО "Алтайкрайэнерго" Сергея Приба, турбизнес города заплатил за электроэнергию всего половину от положенного.

В качестве одной из мер поддержки принято решение, что санатории и туристические базы Белокурихи не будут платить курортный сбор в бюджет до конца 2020 года. Но при этом они продолжат его собирать, когда город-курорт вновь откроют для туристов. И в начале 2021 года будут обязаны перечислить все средства.