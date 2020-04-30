Турбизнесу Белокурихи разрешили не платить курортный сбор до конца года

Санатории и туристические базы алтайской Белокурихи не будут платить курортный сбор в бюджет до конца 2020 года. Но при этом они продолжат его собирать, когда город-курорт вновь откроют для туристов. И в начале 2021 года будут обязаны перечислить все средства. Такое решение приняли депутаты краевого парламента на сессии в четверг, 30 апреля.

"Приостановить на период с 1 марта по 31 декабря 2020 года перечисление курортного сбора в краевой бюджет. Установить, что сумма курортного сбора, исчисленная и уплаченная плательщиком в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года включительно, перечисляется в краевой бюджет оператором курортного сбора не позднее 10 января 2021 года", – будет сказано в обновленном законе о курортном сборе.

Иными словами, когда туристы вновь вернутся в Белокуриху, они продолжат платить по 50 рублей в сутки за пребывание на курорте. Санатории, гостиницы и базы отдыха, как и раньше, будут это деньги собирать. Только перечислять в казну не по итогам месяца, а за раз в начале следующего года. Ранее управление по туризму предлагало приостановить уплату сбору до 31 августа, но за несколько дней до сессии срок решили продлить.

Мера призвана помочь туристическому бизнесу, хотя у многих депутатов она вызывает вопросы.

Глава фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов сказал, что он и его коллеги перенос сроков уплаты поддерживают, но сам курортный сбор считают спорным.

"Вот есть визовые страны, а есть безвизовые. И вроде визу получить не сложно, а все равно едешь в безвизовую страну. Так и тут", – сказал он.

Главы фракции КПРФ и "Справедливой России" Мария Прусакова и Александр Молотов тоже считают, что нужно вообще подумать о полном отказе от сбора.

"Пандемия закончится, денег станет меньше. Надо проявить добрую волю и отменить его. А пока у нас танец с саблями: приостановить – не приостановить, а если приостановить, то насколько. Все равно это надо будет платить", – сказал Молотов.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса с 28 марта по 1 июня приостановлено бронирование мест для туристов во всей Белокурихе. Как сказал местный депутат Александр Демин, теперь это город-призрак. Туризм – градообразующая сфера для Белокурихи, значительная часть населения сейчас остается без работы (таксисты, продавцы сувениров, врачи, работники санаториев и баз, развлекательный бизнес). По словам главы фракции "Единая Россия" в АКЗС, гендиректора АО "Алтайкрайэнерго" Сергея Приба, турбизнес города заплатил за электроэнергию всего половину от положенного.