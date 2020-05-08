Алтайский край занял 16-е место в списке регионов по числу людей с доходом ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Всего в крае насчитали 17,6% жителей с месячным доходом меньше МРОТ, установленного в размере 12 130 рублей. Наихудший показатель в стране наблюдается в Тыве – там на грани выживания находится более трети населения. Также в пятерку самых бедных регионов попала Республика Алтай – почти четверть жителей там зарабатывают менее 12 тысяч.

В среднем доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляет почти 12% или около 18 млн человек. Лучше всего живется в Ямало-Ненецком автономном округе – там за чертой бедности находится около 6% жителей.

По мнению председателя Наблюдательного совета Института демографии Юрия Крупнова, статистика говорит о концентрации денег в отдельных регионах страны и низком уровне социально-экономического развития в других. Эксперт также добавил, что рост числа малоимущих в России за последние пять лет связан со стагнацией экономики, начавшейся еще в 2012 году.