В Общественной палате хотят сохранить веселую игровую составляющую, но заменить зарубежные образы на Кощея Бессмертного, Лешего и Водяного

29 октября 2026, 11:36, ИА Амител

Тыква Хэллоуин / Фото: сгенерировано Ии Яндекс Алиса/ amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил заменить Хеллоуин в России праздником русской сказки. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По мнению Гриба, сам Хеллоуин ему не близок, но он понимает, что детям нравится наряжаться в костюмы, участвовать в конкурсах и играть. Поэтому, считает он, стоит переосмыслить этот праздник: сохранить веселую игровую составляющую, но придать ей национальный колорит и переименовать торжество в праздник русской сказки.

Гриб подчеркнул, что в русском фольклоре достаточно ярких "страшных" персонажей, которые отлично подойдут для такого праздника: Кощей Бессмертный, Баба Яга, Леший, Водяной и другие. Он полагает, что отмечать праздник именно в таком ключе было бы уместно.

Кроме того, такой подход станет данью уважения народному наследию и культуре, а также приятным отсылом к детству, ведь практически все выросли на русских сказках, отметил замсекретаря ОП.