В России предложили заменить Хеллоуин праздником русской сказки
В Общественной палате хотят сохранить веселую игровую составляющую, но заменить зарубежные образы на Кощея Бессмертного, Лешего и Водяного
29 октября 2026, 11:36, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил заменить Хеллоуин в России праздником русской сказки. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
По мнению Гриба, сам Хеллоуин ему не близок, но он понимает, что детям нравится наряжаться в костюмы, участвовать в конкурсах и играть. Поэтому, считает он, стоит переосмыслить этот праздник: сохранить веселую игровую составляющую, но придать ей национальный колорит и переименовать торжество в праздник русской сказки.
Гриб подчеркнул, что в русском фольклоре достаточно ярких "страшных" персонажей, которые отлично подойдут для такого праздника: Кощей Бессмертный, Баба Яга, Леший, Водяной и другие. Он полагает, что отмечать праздник именно в таком ключе было бы уместно.
Кроме того, такой подход станет данью уважения народному наследию и культуре, а также приятным отсылом к детству, ведь практически все выросли на русских сказках, отметил замсекретаря ОП.
11:53:45 29-10-2026
Отстаньте уже от "Тыквенного спаса".
Лучше 7 ноября верните, когда большевики проклятых буржуинов на штыки подняли. С буржуазией большевики умели обращаться, отбирали заводы и фабрики у богачей и отдавали трудовому народу.
14:53:19 29-10-2026
Гость (11:53:45 29-10-2026) Отстаньте уже от "Тыквенного спаса".Лучше 7 ноября верни... ++++++
стопитьсот
демонстрации верните
холодец винегрет и пельмени самолепные на 7 ноября
14:54:50 29-10-2026
Гость (11:53:45 29-10-2026) Отстаньте уже от "Тыквенного спаса".Лучше 7 ноября верни... ленин жив
12:06:17 29-10-2026
хорошая идея, мне нравится
12:15:28 29-10-2026
Гость (12:06:17 29-10-2026) хорошая идея, мне нравится... А мне нет
12:16:18 29-10-2026
Ну и заменяйте. Кто вам не дает! Чего от других надо?
12:44:59 29-10-2026
а почему не татарской сказки?
13:16:36 29-10-2026
"В беседе с."? вы серьезно?
14:18:20 29-10-2026
Ну с Грибом все ясно. Там грибы не малую роль играют.
14:52:25 29-10-2026
день ВИЯ
15:19:39 29-10-2026
Хеллоуин. буржуйская страшилка.
17:36:47 29-10-2026
ккк (15:19:39 29-10-2026) Хеллоуин. буржуйская страшилка.... Точно, и умственно отсталых, нормальные люди такое не празднуют
16:29:40 29-10-2026
праздник урожая уже лет 15 в этот день! и в садике и в школе