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Еще 11 жителей Алтайского края выписали из больниц после COVID-19

, ИА "Амител"
Всего в регионе вылечились уже 176 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае растет число людей, переболевших коронавирусом. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за сутки из больниц выписали еще 11 человек.

Таким образом, в регионе от коронавирусной инфекции вылечили 176 пациентов. Их выписали после двойного тестирования на COVID-19. Результаты анализов показали, что вируса у них больше нет.

Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 641 человека. Из них трое скончались. В регионе вскоре начнет действовать масочный режим.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.05.2020 12:30
гость

Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 541 человека

и

В Алтайском крае зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число зараженных выросло до 641
_____________

Это как? Куда сотка делась?

9.05.2020 12:40
гость

Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 641 человека.

О, поменяли. Ну хорошо, хоть со второго раза посчитали

9.05.2020 12:41
гость

А вот 465, которые не выздоровели, они все в больницах? Или в больницах 65, а 400 дома?

9.05.2020 12:42
- гость -

Это гримасы путинячьей статистики. Лапшу готовят одни, вешают на уши другие. Несогласованность, знаете ли.

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