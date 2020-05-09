Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 641

В Алтайском крае зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число зараженных выросло до 641, сообщает региональный оперативный штаб.

"Из этого числа жители Барнаула – 14 человек, Павловского района – 2, Рубцовска – 1, Немецкого национального района – 1, Тальменского района – 1, Благовещенского района – 1", — уточнили в оперштабе.

8 мая стало известно о 16 новых случаев заражения COVID-19 в регионе. Тогда коронавирус диагностировали еще девяти пациентам в Барнауле, четырем – в Бийске и Змеиногорском районе (по два), трем – в Заринске, ЗАТО Сибирский и Тюменцевском районе (по одному).

Ранее губернатор Виктор Томенко принял решение ввести масочный режим в Алтайском крае. Он будет действовать 12 мая. Что он изменит в жизни жителей Алтайского края, читайте в материале amic.ru.