28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Новые случаи заболевания зафиксировали: в Бийске – 6 человек, Рубцовске – 5, Барнауле – 4, ЗАТО Сибирском – 3, Павловском районе – 2, Первомайском районе – 1, Новоалтайске – 1, Змеиногорском районе – 1, Поспелихинском районе – 1, Яровом – 1, Тальменском районе – 1, Табунском районе – 1, Волчихинском районе — 1.
Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 669 человек. Выздоровели 199 человек, из них 23 – за прошедшие сутки. Трое скончались.
Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется провести две недели на карантине.
Кроме того, с 12 мая в регионе введут масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.
Комментарии
Обещали контроль и пресечение завышенных цен на медицинские маски.
В аптеках их либо нет, либо ценник 1750 руб за 50 шт.
Что ж за гнилые души у предпринимателей: то просрочку - детям, то на товар первой необходимости цену более чем в 10 раз завысить.
И где регулирующая функция краевой власти- за полтора месяца не наладить производства достойной продукции? Это как??? Пофотграфироваться с масками низкого качества и все?
Авиакомпании возобновляют отмененные рейсы. Неужели много желающих лететь в Москву?
Неужели много желающих лететь в Москву?
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Разве по жесточайшей необходимости, да и то с полной защитой. Но экстремальщиков всегда хватало.
Алтайский край пока неплохо идет.
Пару недель назад мы с Новосибом шли почти вровень, сейчас у нас выявляют, в среднем, по 20 зараженных каждый день, а в Новосибе уже неделю по +60 .. +70.