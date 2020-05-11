В Алтайском крае упал спрос на защитные маски

Население Алтайского края стало покупать меньше защитных масок, констатировали в пресс-службе регионального правительства.
"В настоящее время спрос на защитные маски снизился, так как большая их часть произведена из материалов, которые предусматривают многоразовое использование, – констатировали краевые власти. – В связи с этим предприятия в последние две недели уменьшили объемы производства, а также часть произведенной продукции оставили на складах".
Если потребность в средствах защиты возрастет, то производство снова увеличат, констатировали в правительстве.
Всего с конца марта в регионе произведено около 2,1 млн масок. Около 100 тысяч из них уже сейчас готовы отправить в магазины и аптеки.
Напомним, в регионе с 12 мая вводят масочный режим. Это обязывает жителей региона носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.
Комментарии
По адекватной цене будут покупать.
По адекватной цене будут покупать.
"В настоящее время спрос на защитные маски снизился, так как большая их часть произведена из материалов, которые предусматривают многоразовое использование, – констатировали краевые власти. – В связи с этим предприятия в последние две недели уменьшили объемы производства, а также часть произведенной продукции оставили на складах".
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Краевые власти живут в другом краю, не нашем. И не осознают, что населению не нужны ваши маски, сшитые на коленке. Все люди стараются приобрести одноразовые медицинские.
Деньги кончились. Поэтому не покупают.
С такими властями мы до-о -олго будем в повышенной готовности.
Уже полтора месяца существует эта проблема с масками.Захожу в ближайший магазин за продуктами,заглядываю в аптеку.Там всё та же табличка:"Масок нет".По всей видимости они все скопились на складах и их "СЕЙЧАС готовят отправить в магазины и аптеки".Одно утешает: где-то они всё-таки продаются в нашем городе.Но в отдалении от моего места жительства.
Ну кто же будет покупать одноразовые маски по 25 р.? Кругом не богатые горожане, получающие минималку или ничего! Вчера (месяца два назад) были по 3 р., а сегодня по 25 р. Для какого народа все это благодетельство?
Раньше и хлебушек стоил 20 копеек.По 2-3 рубля они стоили в середине января 2020 года.Потом их не стало.Маски уже падают в цене.Особенно те,которые не медицинские,а бытовые и гигиенические.Китай быстренько их штампует.Вопрос насколько они защищают..Нужно смотреть,чтобы на упаковке с масками было написано,что они медицинские.Другие маски тоньше,там нет нужного материала.
Потому что проще купить одну многоразовую и носить типа для вида, а купить маски которые действительно эффективные это роскошь, меняя их каждые 2 часа, чтобы реально был толк
Правильная маска медицинская грубо говоря стоит 30 рублей штука, если хотите реально иметь защиту меняйте каждые 2 часа, на работу человек выезжает в 7 утра и с работы также от уходит вечером, итого в день надо 7 масок, то есть в день 200 рублей надо истратить, .... то есть я буду только на маски зарабатывать ходить на работу
если 2-е в семье работают, муж и жена, то примерно 5-10тр в месяц нужно на однор маски. Поэтому купили 6 многоразовых по 35р на базе, просто стираем кажд день, делов на пару минут.