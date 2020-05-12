Глава комитета по архитектуре и строительству Барнаула покинул свой пост

Руководитель комитета по строительству, архитектуре и развитию города администрации Барнаула Дмитрий Аристов покинул пост по собственному желанию с 12 мая. Обязанности руководителя возложены на его зама Романа Тасюка. Информацию amic.ru сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

О причинах увольнения Аристова неизвестно. На должность председателя комитета Аристов пришел в начале 2019 года. До этого – с 1996 по 2004 год – работал плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка, главным инженером, заместителем директора, директором в строительных организациях города. В декабре 2004 года назначен на должность главного специалиста ГАСН комитета по архитектуре и развитию города Барнаула. Потом был главным специалистом инспекции государственного строительного надзора комитета администрации Алтайского края по строительству и архитектуре. Также занимал руководящие должности в строительных компаниях.

Ранее стало известно, что под подозрение о мошенничестве попал заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин. После его ареста именно Аристов курировал сферы строительства, благоустройства, архитектуры и земельных отношений в городской мэрии. До этого – в феврале – силовики задержали генерального директора "Барнаулкапстроя" Александра Канакова. Он подозревается в получении взятки в размере около 3 миллионов рублей. Все акции фирмы принадлежат мэрии Барнаула.