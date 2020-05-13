Российские аптечные ассоциации представили Минпромторгу список регионов, в которых наблюдается нехватка медицинских масок.

Как сообщает "Фармацевтический вестник", в число "проблемных регионов" попала Республика Алтай.

В перечень также включили регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, Архангельская, Вологодская, Курганская, Орловская, Ульяновская области, Еврейская автономная область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Исполнительный директор СРО "Ассоциация независимых аптек" Виктория Преснякова отдельно выделила два сибирских региона. По ее словам, масок в свободной продаже практически нет в Хакасии, а в аптеках Красноярского края их слишком мало.

Алтайский край в списке "проблемных" не значится. Ранее amic.ru писал, что всего с конца марта в регионе произведено около 2,1 млн масок.