Аналитики оценили смертность пациентов с коронавирусом во всех субъектах Сибирского федерального округа. Алтайский край занял в списке предпоследнее место.

На первом месте Кемеровская область – 2,48% от всех инфицированных, далее следует Омская область – 1,8%, в Республике Хакасия – 1,69%, в Томской области – 1,25%. Новосибирская область в списке на пятом месте – 1,16%.

Алтайский край занял предпоследнее место в рейтинге регионов Сибири по летальности от коронавируса, отмечают в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Только 0,37% случаев заражения в регионе закончились смертью пациента.

Единственным регионом в СФО, где не зафиксировано ни одной смерти пациента с коронавирусом, является Республика Алтай.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае на 809 зараженных приходится четыре летальных исхода.