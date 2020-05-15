Препарат для лечения коронавируса мефлохин демонстрирует способность полностью подавить коронавирус за 24 часа, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время онлайн-конференции.

"Провели исследования доклинические, и они показали, что этот препарат, мефлохин, на 100% подавляет цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе – 2 микрограмма на миллилитр", – констатировала Скворцова (цитата по РИА "Новости").

Она уточнила, что препарат можно использовать и в качестве профилактики заражения COVID-19. Опыты показали, что он снижает цитопатическое действие коронавирусной инфекции на 50-75%.

Ранее amic.ru писал, что ученые ФМБА презентовали новое лекарство от коронавируса. При его создании специалисты учитывали в том числе опыт Китая и Франции.

Скворцова подчеркнула, что новый препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести. Лекарство основано на мефлохине, который применяется для борьбы с малярией.

По ее словам, компоненты в составе лекарства не дают сформироваться вторичному бактериально-вирусному синдрому и увеличивают содержание противовирусного средства в плазме крови и легких.