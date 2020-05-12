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Режим самоизоляции в Горном Алтае продлили до "особого распоряжения"

, ИА "Амител"
Ранее он действовал до 15 мая
Горно-Алтайск / Фото: awd.ru

Горно-Алтайск / Фото: awd.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение о введении на территории региона режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Согласно документу, теперь люди обязаны соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, включая такси, а также при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, на остановках всех видов транспорта, в местах общего пользования и при посещении органов власти. Ранее масочный режим носил рекомендательный характер.

При условии соблюдения указаний и рекомендаций Роспотребнадзора разрешается возобновить деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах (в частности, спортивных школ и секций). Для детей работающих жителей республики определят дежурные дошкольные образовательные организации, которые также возобновят работу.

Режим самоизоляции, ранее продленный до 15 мая, продолжит действовать до особого распоряжения. По-прежнему приостановлена работа мест массового пребывания людей: театров, музеев, кинозалов, детских игровых комнат, развлекательных центров и досуговых заведений, ночных клубов, дискотек, организаций общественного питания (за исключением торговли на вынос и дистанционной торговли). Возобновление их работы, как и окончание в регионе режима самоизоляции, будут зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации на территории республики.

До 1 июня по-прежнему приостановлена деятельность туристических баз, гостиниц, детских лагерей и иных коллективных средств размещения.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Горном Алтае подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом, треть из них — в Турочакском районе. Сам район закрыли для въезда и выезда на время действия режима повышенной готовности.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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