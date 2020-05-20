20 мая в Республике Алтай выявлен один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Коронавирус подтвердился у жителя Горно-Алтайска, ранее контактировавшего с заболевшей родственницей. По результатам обследований врачи диагностировали у пациента двухсторонюю пневмонию.

Таким образом, в регионе лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания. По данным на 20 мая, из больниц выписано уже 37 пациентов м.

Ранее глава республики Олег Хорохордин продлил режим самоизоляции и подписал указ о введении масочного режима на территории региона. Теперь он действует до особого распоряжения.