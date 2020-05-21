Девять человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Девять человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае. Об этом 21 мая на заседании правительства региона заявил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, у шести человек экспертиза подтвердила смерть от COVID-19, еще по трем в настоящее время исследования продолжаются.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 1111 человек. 573 человека выписаны, 529 продолжают лечение. 22 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.