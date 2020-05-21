Девять человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Девять человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае. Об этом 21 мая на заседании правительства региона заявил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, у шести человек экспертиза подтвердила смерть от COVID-19, еще по трем в настоящее время исследования продолжаются.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 1111 человек. 573 человека выписаны, 529 продолжают лечение. 22 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Комментарии
Отстаём от Москвы на 2-3 недели, в начале июля будет "весело".
Они бы всё равно умерли.
От таких новостей страшно на улицу выходить
21.05.2020 10:27
Как то так
Вот поверьте, тот кто хочет увидеть бурю, он ее и в стакане увидит...
Давайте,убогие,"расчехляйтесь" и айда обниматься на улицу! Вы же бессмертные.
21.05.2020 10:29
- гость -
Они бы всё равно умерли.
Лет через 15-20, но заразители и ковид помогли сегодня.
Сейчас будет меньше 40 ка заболевших скорее всего. Будем подгонять под москву.
Лет через 15-20, но заразители и ковид помогли сегодня.
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Чего? У нас столько не живут. Там уже старики 60+ с кучей болячек были. Не сегодня, так завтра.
Панику опять нагоняют. Из ничего
21.05.2020 10:35
гость
Как сказать. Стремление подгонять под МСК прослеживается, но не все врачи согласятся скрывать истинное положение дел. Их тоже достало.
21.05.2020 10:43
- гость -
Лет через 15-20, но заразители и ковид помогли сегодня.
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Чего? У нас столько не живут. Там уже старики 60+ с кучей болячек были. Не сегодня, так завтра.
Панику опять нагоняют. Из ничего
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То есть вы мне предлагаете без паники надеть саван и ползти на Черницкое, как уже советовали читателям на данном ресурсе?
Умерли от ковида? Или от осложнений хронических заболеваний на фоне развившейся болячки?
21.05.2020 10:50
- гость -
Умерли от ковида? Или от осложнений хронических заболеваний на фоне развившейся болячки?
Без вируса со своими хроническими болячками жили бы и жили
5жи включили и понеслось...
дальше веселее будет
Девять человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае
А, так вот какая у нас статистика. Два пишем три в уме
21.05.2020 10:43
- гость -
Мне вот интересно, 15-летние подростки что-ли такие комменты пишут. Мне 60 скоро, и что? Какая я старушка? Работаю, по больницам не хожу. Мне тоже пора начинать ползти куда-то по вашему?
То есть вы мне предлагаете без паники надеть саван и ползти на Черницкое, как уже советовали читателям на данном ресурсе?
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Я вам предлагаю панику не поднимать. Если боитесь за своё здоровье, сидите дома. Из-за 1% населения из группы риска не должно страдать 99% работоспособного населения.
21.05.2020 10:50
- гость -
Умерли от ковида? Или от осложнений хронических заболеваний на фоне развившейся болячки?
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От осложнений вызванных ковидом, не было бы его, не было бы осложнений.
Девять человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае
А 555 человек, у которых ранее выявили коронавирус, избавились от коронавируса. То есть 1 к 61, это пока лучше, чем в целом по России и значительно лучше, чем в целом в мире
21.05.2020 11:06
- гость -
Да мы с вами этим пищущим еще фору дадим! Не берите в голову тупые комменты!
Мне 60 скоро, и что? Какая я старушка?
Ну а кто ты? Не девушка молодая. Даже не баба-ягодка. Старушка и есть.
Из-за 1% населения из группы риска не должно страдать 99% работоспособного населения
90 из 99 % работоспособного населения сидело дома 1 неделю, потом их вывели на работу. А 1 % из группы риска может вырасти в десятки раз, никаких гарантий никому не дается. Стоит только активней начать общаться и все станет интересней. Как в Англии, например, там на 1 выздоравливающего 34 умерших
21.05.2020 11:07
- гость -
Я вам предлагаю панику не поднимать. Если боитесь за своё здоровье, сидите дома. Из-за 1% населения из группы риска не должно страдать 99% работоспособного населения.
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В Барнауле 600 тыс населени. Из них 200 тыс пенсионеры.
Это вы, 11-07, 1% населения, а не мы. И экономика краевого центра во многом зависит от пенсионеров. Потому что они основные потребители. И товаров, и услуг, и продовольствия.
В основе ковидного экономического кризиса лежит снижение потребления. Нет потребителей- нет экономики. В Израиле это сразу просчитали и пресекли эпидемию в стране.
И экономика краевого центра во многом зависит от пенсионеров. Потому что они основные потребители. И товаров, и услуг, и продовольствия.
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Рука*лицо. Потребители гречки и туалетной бумаги ))))))))))))))
Завязывайте писать про Корону, достали уже.
У нас от туберкулеза в Барнео и крае умирает ежедневно народа больше
Потек кран. Взял маску и перчатки и пошел в магазин "Алтера" которая в Новоалтайске на Ударника 2 .Возмутило что все три кассы принимали оплату от покупателей без масок. Спросил в первой кассе почему они обслуживают покупателей без защитных средств- ответ я же в маске и с претензиями обращайтесь к администратору. Ничего этот народ не понимает. Надо только прививать рефлексы (по Павлову) розгами.
Да, если 30 % населения Барнаула пенсы, то они марийке реально хорошую часть выручки могут делать
9 человек сегодня умерло или сначала эпидемии или с времен Демидова..... пишите статьи нормально а не пугайте народ
В крае много людей старшего поколения. Именно они основные инвесторы. Потому что вкладывают практически все свои личные средства в экономику края, потребляя произведенное или продаваемое в крае. Посредством пенсионеров в виде пенсий в регион попадают государственные деньги. Ведь пенсвыплаты идут не только из отчислений ныне работающих в АК, а из общей казны страны. А пенсы покупают всё не только для своих нужд. Если где-то экономят на себе, то приобретают для внуков гаджеты, водят их в зоопарк, дают деньги на развлечения, даже помогают выплачивать ипотеку. То есть все сферы местного бизнеса кормятся от пенсионеров.