"Кому положено умереть – помрут". Доктор Мясников высказался о страхе перед COVID-19

Глава информцентра мониторинга ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников заявил, что инфекция "все равно возьмет свое" и те, "кому положено умереть,– помрут". Об этом он сообщил в выпуске YouTube-канала "Соловьев Live".
В эфире доктор пофилософствовал о страхе россиян перед пандемией, а также заявил, что смертность от COVID-19 по миру "совсем низкая, если не брать в статистику тяжелых больных и пожилых". Глава информцентра призвал не искать в любом симптоме коронавирус.
"Не надо искать в любом симптоме именно коронавирус. Даже если коронавирус, ну и что? Ну, конечно, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия. Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих – коронавирус и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит", – сказал он.
Доктор Мясников посоветовал людям "просто жить", потому что "все равно инфекция возьмет свое".
"Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут", – говорит он.
Ранее доктор Мясников пожаловался на большое количество "дебилов", которые критикуют его высказывания в интернете.
Комментарии
Скажу большее - умрут все, когда нибудь.
Уважаю этого парня. Правду говарит.
а также заявил, что смертность от COVID-19 по миру "совсем низкая
0.327/4.97*100=6.6% - совсем ничего...
Ваш КЭП.
21.05.2020 09:00
- гость -
Скажу большее - умрут все, когда нибудь.
Согласен, но можно попозже
"совсем низкая, если не брать в статистику тяжёлых больных и пожилых".
и правда, зачем брать пожилых - ведь они всеравно умрут...
Можно конечно и подонков провластных уважать, но его позиция, пропагандируемая на госканалах ТВ, приведет ко многим смертям, которых можно было избежать...
21.05.2020 09:10
- гость -
+ много. По сути, людям внушается мысль, что всем надо переболеть. А там как карта ляжет.
но можно попозже Вам можно)
По словам Мясникова, у пожилых людей «нет вариантов, кроме изоляции», которая может сохранить их здоровье.
Осталось нам немного лет,
Мы пошустрим и, как положено, умрем.(Баллада об уходе в рай)
И это чудо на букву "м" ещё просит 88 т.р. за интервью?!
Какой же он доктор, если не работает сейчас в ковидном госпитале?
Данного "предсказателя и специалиста" срочно надо увольнять и никогда не пускать на ТВ, чтобы не врал народу!
Мясники у власти! Себе бункеры создадут, особые поликлиники построят, каких даже у Бога нет, в качают плазму от переболевшего коронавирусом, а простому народу, привезут и подыхай на лавочке у своего дома..
21.05.2020 09:14
+ много. По сути, людям внушается мысль, что всем надо переболеть. А там как карта ляжет.
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Пока нам внушается мысль, что всем надо переболеть, другие страны побороли инфекцию, развивают свою экономику, работают над созданием вакцины и лекарств.
На основании чего нам определяют путь в морг? На ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ . То есть ничего точно не известно. Даже про то, насколько долго сохраняется иммунитет, у какого количества он будет и многое другое. Выводы делают по ранее прошедшей эпидемии атипичной пневмонии, которая всё же не ковид19. Это примерно как сравнивать корь и ветрянку. Обе заразные. И на основании опыта переболевшего корью делать предсказания о течении ветрянки.
На бескрайних просторах интернета:
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал единственный способ, который, по его мнению, можно считать действенным в борьбе с опасными вирусами.
Мясников объяснил, что распространение инфекции способна остановить полная изоляция очага заражения до полной его ликвидации.
И продолжил:"Самое главное право людей — ПРАВО НА ЖИЗНЬ».
(Лента .ру 2020 год "Телеврач назвал единственный действенный способ борьбы с опасными вирусами"
Есть много отличных врачей которые работают на передовой, и их никто не знают. А есть шоумены. Даже сравнивать не хочется, помните был Николай Амосов, который работал до конца и его интервью? Так он как то сказал такую фразу: -"если я перестану оперировать то мои руки потеряют уверенность и я как врач потеряю квалификацию" И ставить рядом с ними Малышеву это не правильно.
Страны, которым не выгодна болезнь -карантинными мерами прекращают эпидеми. Если государство желает избавиться от части своих подданных - стараются распространить болезнь и дезинформировать население о мнимой неизбежности.
09:41
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Так и есть с подданными королевы терезы и его величества трампа.
Самый большой обман - это рассуждения о том, что надо "спасать экономику", "всё рухнет, если ставить на первое место здоровье".
При распространении инфекции падает потребление. Можно сколько угодно уродоваться на работе, но то, что ты произведёшь, никто не будет покупать. Пока в регионе люди будут заражаться, потребление ограничится самым необходимым.
Вот даже не знала я кто это, пока не стали его каждый день тут постить.
А что вы хотели? В Москве все заканчивается, у властей ликование по этому поводу, а до регионов им дела нет. Болейте и умирайте, кому суждено, - на вас ни врачей, ни ивл не напасешься
21.05.2020 09:49
- гость -
Тоже только из местных публикаций узнал фамилию.
В Барнауле порядка 200 тыс. пенсионеров. Поэтому неудивительно, что инфицированных в одном нашем городе больше, чем во всей Кемеровской области.
Да ещё так чудно распространяется инфекция. Как клетки на шахматной доске. Как будто сделана сетка на всей территории чтобы перезаразить.
Кому положено умереть – помрут", – говорит он.
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Если власти решили, что вам положено умереть, то помрете, никуда не денетесь.
никаких анализов не хватит
их и не хватает.
Мне нравится высказывание Мясникова: "Самое главное право людей — ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
Еще нередко высказываются предположения о выгодности ковида для некоторых правителей . Если в государстве большое воровство, то чтобы спрятать концы, позволяют эпидемии распространяться на своей территори, а потом списывают все средства на противоэпидемиологические мероприятия. То есть население ещё и должно остаться благодарным - смотрите, сколько для нас делают власти! Весь бюджет потратили на корону.
А он не прав? Мы реально все переболеем. Не назови это пандкмией от конкретного вируса, мы умирали бы по-прежнему от вирусных пневманий, почечной недостаточности, диабета и тд. Смертность ниже у нас только из-за того, что старых мало (Италия - страна, где много долгожителей). А в кемеровской со смертностью от ковида плагополучно, т.к из-за вредных условий труда и плохой экологии люди мало живут. Интересно было бы увидеть статистику по возрасты группам. И совместить это со смертностью (обычной за пару лет и ковидной)
21.05.2020 10:48
- гость -
А он не прав? Мы реально все переболеем.
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С чего вы решили, что все переболеют?
Вы сколько времени исследуете данную инфекцию? Несколько шарлатанов усиленно распространяют в своих целях дезинформацию, многие подхватывают. Какой-то современный Освенцим. Там тоже были заключенные, которые стремились побыстрее попасть в газовые камеры.Потому что якобы это неизбежно.
Ну не переболели же все птичьим гриппом, атипичной пневмонией, эболой, корью, ветрянкой. Хотя корь и ветрянка более контагиозные, заразные. Корь может распространяться по вентиляции жилого дома. Заболевают соседи по стояку.
Ковид 19 нам известен всего 3 месяца. 3!!! И это совсем не те коронавирусные инфекции, которые были раньше. Но довольно мало зная, сегодня полно предсказателей неизбежности.
Я тоже поражаюсь, с какой стати должны все переболеть? Если вы относитесь к той категории людей, которые не соблюдают элементарные противоэпидемические навыки, то возможно, что вы переболела всеми известными инфекционными заболеваниями. Продолжайте в том же духе!
21.05.2020 10:48
- гость -
А в кемеровской со смертностью от ковида плагополучно, т.к из-за вредных условий труда и плохой экологии люди мало живут.
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В Кемеровской области 2 родственника - шахтера с женами по 85 и 86лет, живы, а их сестра в Барнауле умерла в 68. Вот и видно, где экология хуже.
Правильно сказал. У кого здоровье не к черту, кто о здоровье не беспокоиося и не заботился, тот не от этого вируса так от любой дркой причины помрут. Это естесвенный отбор. Природу не обманешь. "Еще пожили бы..". Раньше думать надо было
Правильно сказал.
а-то, пфр поддержит )))
21.05.2020 11:10
- гость -
Ну можно еще дальше пойти. Имеешь хронические болячки - мы тебя лечить не будем. И пофиг, что часть из них наследственная, а еще часть обусловлена внешней средой и т.д. Все равно ты сам виноват. И да - у вас, ваших детей и родителей здоровье, видимо, богатырское у всех. Готовы подвергнуться "естественному отбору"? А то вон Смирнов вещал-вещал о том, как надо благодарить за коронвавирус, а как прижало - побег в больничку и даже ИВЛ не побрезговал. А вы, видимо, будете дома задыхаться в случае чего?