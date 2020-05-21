"Возможны силовые методы". Алтайский губернатор призвал бизнес не провоцировать людей

Глава Алтайского края Виктор Томенко обратился к представителям бизнеса с призывом не создавать условия для скапливания большого количества людей.

"Нельзя провоцировать людей. Ведь приоткрытая дверь места, где не должны скапливаться люди, отсутствие объявлений, что не работаем до особого распоряжения, заманивание звонками, – заявил губернатор на заседании правительства региона. – Мы имеем десятки таких ситуаций".

По его словам, если меры безопасности не будут соблюдать добровольно, власти могут прибегнуть и к "силовым методам".

"Силовые методы тоже возможны, – уточнил глава региона. – Но это ведет к усилению напряжения в обществе, взаимному противостоянию и неприятию, а нам, наоборот, надо не соединяясь, но тем не менее сплотиться".

Губернатор уточнил, что необходимо психологически настроиться на то, что этот тяжелый период оказался не таким коротким, каким бы его хотелось видеть, но он обязательно пройдет.

Как ранее писал amic.ru, на том же заседании Томенко прокомментировал возможность послабления ограничительных мер. По его словам, для этого необходимо добиться снижения ежесуточного прироста новых заболевших.

В этом краевое правительство поддерживают эпидемиологи, которые считают, что снятие части профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции может негативно сказаться на заболеваемости. Аналогичной позиции придерживаются и в региональном управлении Роспотребнадзора.