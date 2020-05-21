49 зараженных. В алтайской больнице скорой помощи подтвердили вспышку коронавируса

У 38 медиков и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус. Об этом сообщают в региональном оперштабе.

Первый случай выявили у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставили диагноз "пневмония". Из-за этого взяли анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь городской больницы № 5.

Сейчас региональный Минздрав совместно с Роспотребнадзором проводят комплекс противоэпидемиологических мероприятий. При обследовании контактных лиц выявили инфекцию у 11 пациентов и 38 медицинских работников.

В зависимости от степени тяжести заболевания, медики госпитализированы в ковидные госпитали Барнаула или направлены на амбулаторное лечение на дому. Тестирование продолжается, его проходят все медицинские работники больницы и контактные с ними лица.

Сейчас больница находится на карантине, который будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания. В связи с этим в медучреждении временно прекращена госпитализация пациентов и организовано их перенаправление в другие клиники Барнаула.

Основную часть пациентов возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жители региона будут направляться в кардиодиспансер, городскую больницу № 11, а с 22 мая к этой работе присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Во всех больницах есть необходимое оборудование и специалисты, чтобы оказать квалифицированную медпомощь.

Правительство Алтайского края просит жителей региона с пониманием отнестись к действующим ограничениям планового приема пациентов. В случае преждевременного его снятия, такие очаги, как в краевой больнице скорой медицинской помощи, могут повториться.

Как уже сообщал amic.ru, по информации источника в АГМУ, студент, у которого ранее выявили COVID-19, также работал медбратом краевой больнице скорой медицинской помощи. Напомним, общежитие вуза, где живет молодой человек, закрыли на карантин. Под ограничительные меры попали более 200 человек. По взятым у соседей заболевшего студента анализам выявили еще 11 заболевших.