Четверг, 21 Май, 14:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,34
€ 79,18
19°

308705 +0
Обь
388см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020Пандемия коронавируса
Новости

49 зараженных. В алтайской больнице скорой помощи подтвердили вспышку коронавируса

, ИА "Амител"
В медучреждении заболели 11 пациентов и 38 медиков
Фото: regnum.ru

Фото: regnum.ru

У 38 медиков и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус. Об этом сообщают в региональном оперштабе.

Первый случай выявили у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставили диагноз "пневмония". Из-за этого взяли анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь городской больницы № 5.

Сейчас региональный Минздрав совместно с Роспотребнадзором проводят комплекс противоэпидемиологических мероприятий. При обследовании контактных лиц выявили инфекцию у 11 пациентов и 38 медицинских работников.

В зависимости от степени тяжести заболевания, медики госпитализированы в ковидные госпитали Барнаула или направлены на амбулаторное лечение на дому. Тестирование продолжается, его проходят  все медицинские работники больницы и контактные с ними лица.

Сейчас больница находится на карантине, который будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания. В связи с этим в медучреждении временно прекращена госпитализация пациентов и организовано их перенаправление в другие клиники Барнаула.

Основную часть пациентов возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жители региона будут направляться в кардиодиспансер, городскую больницу № 11, а с 22 мая к этой работе присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Во всех больницах есть необходимое оборудование и специалисты, чтобы оказать квалифицированную медпомощь.

Правительство Алтайского края просит жителей региона с пониманием отнестись к действующим ограничениям планового приема пациентов. В случае преждевременного его снятия, такие очаги, как в краевой больнице скорой медицинской помощи, могут повториться.

Как уже сообщал amic.ru, по информации источника в АГМУ, студент, у которого ранее выявили COVID-19, также работал медбратом краевой больнице скорой медицинской помощи. Напомним, общежитие вуза, где живет молодой человек, закрыли на карантин. Под ограничительные меры попали более 200 человек. По взятым у соседей заболевшего студента анализам выявили еще 11 заболевших.

Материалы по теме

 

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.05.2020 14:21
гость

Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония

А до того, как повезли в больницу нельзя было сделать тест. Даже если не сделали, у нее симптомы, почему не принять меры, как к работе с инфицированной

21.05.2020 14:25
Гость

Как она там оказалась с пневмонией? Разве она не должна быть в 5-й?

21.05.2020 14:27
- гость -

Вот вам готовый сценарий открытия санаториев в Белокурихе. Наглядное пособие, как один инфицированный всю больницу на карантин отправил.

21.05.2020 14:28
Как то так

Больница, общежитие, вперёд к новым достижениям((

21.05.2020 14:30
- гость -

Балбесы! Теперь из них Горный не откроют 1 июня

21.05.2020 14:36
Гость

На 38 заразившихся медиков всего 11 зараженных пациента? Странная пропорция.Наверно к больным не подходят вообще.

21.05.2020 14:42
- гость -

21.05.2020 14:27
- гость -
Вот вам готовый сценарий открытия санаториев в Белокурихе. Наглядное пособие, как один инфицированный всю больницу на карантин отправил.

Где соблюдали все условия!

21.05.2020 14:43
гiсть

вот и видно, кто соблюдает масочный режим, а кто нет)

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:38
Фура и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Взлетной и Попова в Барнауле 0
14:26
Бурого медвежонка приютили в барнаульском зоопарке 0
14:16
49 зараженных. В алтайской больнице скорой медпомощи подтвердили вспышку коронавируса 8
14:14
Чат без переплат. Как получить безлимитные мессенджеры и копить гигабайты 0
14:03
В России предсказали резкий рост смертности от рака 7
13:54
В Барнауле такси провалилось в яму на проспекте Ленина 0
13:41
Санатории и бассейн: алтайский налоговик рассказал, кто получил помощь от государства 0
13:32
В Барнауле подростка заставляли дать показания по акции против обнуления сроков Путина 26
13:20
Очередной фейк о коронавирусе распространяют в Республике Алтай 6
13:07
Еще 27 жителей Алтайского края вылечили от коронавируса 8
12:54
Власти прогнозируют, что зарплата в Алтайском крае впервые превысит 30 тысяч рублей 16
12:43
ВТБ рефинансирует автокредиты и дает три месяца отсрочки платежа 1
12:31
Ураза-байрам в 2020 году: какого числа и как празднуют 2
12:23
Медики ковидного госпиталя на Алтае пожаловались в СК на неполные выплаты 6
12:10
Сотрудника алтайской железной дороги осудят за взятки 1
11:55
В Рубцовске ввели режим повышенной готовности из-за аварийного коллектора 4
11:42
"Возможны силовые методы". Алтайский губернатор призвал бизнес не провоцировать людей 40
11:30
75 километров трассы в сторону Казахстана обновят в Алтайском крае 2
11:16
"Лучи добра" осветили небо над Барнаулом в рамках всероссийской акции 5
11:02
Людей эвакуировали при пожаре в барнаульской многоэтажке 3
10:48
Житель Алтайского края похитил четыре аккумулятора с сельхозпредприятия 1
10:34
Виктор Томенко рассказал, когда в Алтайском крае ослабят ограничения по коронавирусу 28
10:22
Девять человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае 35
10:20
Бизнесмены Алтая могут оформить патент почти бесплатно 1
10:15
Уже 1111 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 18
09:51
Оставшихся без работы россиян наймут на стройки и благоустройство городов 7
09:41
Смертность в 2-4 раза выше. Какие болезни осложняют лечение коронавируса 2
09:22
Две трети российских преподавателей не хотят работать из дома 0
09:07
Незаконно уволенный глава района в Горном Алтае вернулся к работе 3
08:55
"Кому положено умереть – помрут". Доктор Мясников высказался о страхе перед COVID-19 43
08:43
Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
08:31
Ученые назвали самый эффективный способ избежать ранней смерти 6
08:19
Выплата детям от 3 до 7 лет. Кто может получить деньги и как это сделать? 2
08:03
В Камне-на-Оби 80-летняя пенсионерка убирает мусор за соседями по дому 6
07:54
Эксперты предсказали массовый переезд жителей менее развитых регионов в Москву 9
07:40
В маске и без обеда. Как правильно возвращаться на работу во время пандемии? 15
07:29
"Это совершенная "дичь". Что тормозит развитие сельской ипотеки в Алтайском крае 6
07:15
Никогда такого не было. Главный имам Алтая о том, как пройдет Ураза-байрам в пандемию 2
07:01
Газ на дистанции. Жители Алтая могут подать заявку и оформить документы онлайн 3
06:52
Все у нас хорошо? Стало известно, о чем расскажет Томенко на годовом отчете 8
06:42
Диетологи назвали обычные продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови 2
06:30
Дача, которую не стыдно показать: чудеса ландшафтного дизайна 3
06:14
В ФАС отметили, что цены на гречку в России стабилизируются 0
06:01
Высокая горимость, гроза и ветер. О погоде в Алтайском крае 21 мая 3
00:01
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
23:43
Треть жителей Алтайского края не могут получить "президентские" выплаты на ребенка 6
23:24
Российская компания подала иск о блокировке сервиса YouTube в стране 5
23:09
Правительство Челябинской области нашло новое применение иномаркам, стоящим в лесу 0
22:40
СК разыскивает в Алтайском крае хабаровчанку, пропавшую 14 лет назад 1
22:09
Стало известно, сколько студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.